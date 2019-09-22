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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مطار دبي الدولي عن تأجيل وصول رحلات جوية إليه، ظهر اليوم الأحد، على خلفية الاشتباه بنشاط طيران مسير فوقه.
وقال متحدث باسم مطار دبي، لوكالة "رويترز": "تم تعطل وصول بعض الرحلات لمدة قصيرة من 12:36 حتى 12:51 بتوقيت الإمارات من ظهر اليوم نظرًا للاشتباه بنشاط طيران مسير".
وأضاف، أن هذا الحادث أسفر عن تغيير مسار رحلتين جويتين كان من المخطط أن تصلا إلى مطار دبي.
22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441 04:43 PM
أعلن مطار دبي الدولي عن تأجيل وصول رحلات جوية إليه، ظهر اليوم الأحد، على خلفية الاشتباه بنشاط طيران مسير فوقه.
وقال متحدث باسم مطار دبي، لوكالة "رويترز": "تم تعطل وصول بعض الرحلات لمدة قصيرة من 12:36 حتى 12:51 بتوقيت الإمارات من ظهر اليوم نظرًا للاشتباه بنشاط طيران مسير".
وأضاف، أن هذا الحادث أسفر عن تغيير مسار رحلتين جويتين كان من المخطط أن تصلا إلى مطار دبي.
، مطار دبي: تأجيل وصول رحلات جوية على خلفية الاشتباه بنشاط طيران مسير ،
المصدر : الخليج 365
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