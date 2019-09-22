محمد بن مسعود - الدمام - هنأ القيادة الحكيمة والشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89 هنَّأ محافظ محافظة رنية المُكلّف الوصيص علي السبيعي، القيادة الحكيمة وكل الشعب السعودي؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية.

وقال "السبيعي": إن بلادنا تعيش في هذه الأيام الذكرى التاسعة والثمانين على تأسيس هذا الكيان الشامخ على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- والذي استطاع بعزم وحنكة توحيدها باسم المملكة العربية السعودية تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، واستطاع لَمّ شمله وتثبيت أركانه.

وأضاف: بعد حروب طاحنة وشعب متفكك وجهل قابع؛ شع نور الهدى والحق وانقشع الظلام وعم الأمن وطبقت شرائع الإسلام، وأصبح الشعب في حب ووئام بفضل ذلك القائد الفذ المقدام.

وتابع: مع هذه الذكرى العطرة، وبهذه المناسبة؛ يسرني ويشرفني أن أرفع أجمل التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونسأل الله العلي العظيم أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار ويرد كيد الكائدين في نحورهم. ودمت يا وطني ودامت لك أمجادك.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441 04:15 PM هنأ القيادة الحكيمة والشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89 Advertisements محافظ رنية: أصبح الشعب في حب ووئام بفضل القائد الفذ المقدام محافظ رنية: أصبح الشعب في حب ووئام بفضل القائد الفذ المقدام هنَّأ محافظ محافظة رنية المُكلّف الوصيص علي السبيعي، القيادة الحكيمة وكل الشعب السعودي؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية.

وقال "السبيعي": إن بلادنا تعيش في هذه الأيام الذكرى التاسعة والثمانين على تأسيس هذا الكيان الشامخ على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- والذي استطاع بعزم وحنكة توحيدها باسم المملكة العربية السعودية تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، واستطاع لَمّ شمله وتثبيت أركانه.

وأضاف: بعد حروب طاحنة وشعب متفكك وجهل قابع؛ شع نور الهدى والحق وانقشع الظلام وعم الأمن وطبقت شرائع الإسلام، وأصبح الشعب في حب ووئام بفضل ذلك القائد الفذ المقدام.

وتابع: مع هذه الذكرى العطرة، وبهذه المناسبة؛ يسرني ويشرفني أن أرفع أجمل التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونسأل الله العلي العظيم أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار ويرد كيد الكائدين في نحورهم. ودمت يا وطني ودامت لك أمجادك. الكلمات المفتاحية

، محافظ رنية: أصبح الشعب في حب ووئام بفضل القائد الفذ المقدام ،

المصدر : الخليج 365

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