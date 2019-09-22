، 400 دراج يستعدون للاحتفال في مسيرة الوفاء بالقطيف ،

محمد بن مسعود - الدمام - رفع أكبر وأطول راية في المحافظة ضمن الاحتفاء بـاليوم الوطني

تنطلق غدًا الاثنين في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً فعاليات مهرجان (مسيرة الوفاء) الذي تنظمه بلدية محافظة القطيف بالاشتراك مع فريق الدراجات النارية في القطيف، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للممكلة الـ ٨٩ بمشاركة أكثر من (٤٠٠) دراجة نارية من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية وخارجها.



وينظم المسيرة الدراجون: فريق عوامية بايكرز، فريق مشاهير القطيف، فريق الريشة، فريق فينكس رايدرز، فريق فرند شب، فريق قطيف بايكرز، سلنق شوت القطيف وسيكون خط سير مسيرة الوفاء ابتداءً من نصب (أنا أحب القطيف) في كورنيش الناصرة مرورًا بالقطيف ثم عنك وسيهات لتعود إلى القطيف وتنتهي في موقع الحفل على كورنيش دارين .



يشار إلى أن الاحتفاء باليوم الوطني يتضمن بالإضافة إلى مسيرة الوفاء عروض فلكلورية ومسرح ومسابقات وبرامج للأطفال بالإضافة لأركان للأسر المنتجة وركضة وطن وفعاليات منوعة.



من جهة أخرى وضمن الاحتفاء بـاليوم الوطني الـ 89 ‫, قامت بلدية محافظة القطيف بالاشتراك مع المستفيدين من برنامج التأهيل التابع لأمن الدولة برفع أكبر وأطول راية في المحافظة.



وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني أنه تمت مراسيم رفع أكبر علم والذي كان من إنتاج مستفيدي "بناء" على الواجهة البحرية لمدينة سيهات، على أطول سارية في المحافظة والتي تراوح طولها إلى 37 متراً، بحضور 19 من مستفيدي "بناء" وذويهم من المطلق سراحهم.