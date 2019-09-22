خطوات نقل الخدمات للأفراد من العمالة المنزلية والتناول للكفيل عبر منصة أبشر الإلكترونية

توجد العديد من الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين والأشخاص الوافدين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، كما أن تلك الخدمات يمكن انجازها الكترونيا عبر منصة أبشر الالكترونية التي وفرتها المملكة، وهي لتخفيف العبء على المواطنين والتسهيل عليهم بدلاً من زيارة مكتب العمل، وتعد هذه الخدمات من أكثر الخدمات التي تشغل بال المواطنين، وايضاً وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي تسعى دائماً لكي تقدم الكثير من الخدمات الالكترونية المختلفة التي تخدم كافة المواطنين والاستعلام عنها دون اللجوء إلى أحد، وتعد هذه من اهم الوزارات الموجودة داخل المملكة، ومن أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها هي خدمة نقل الخدمات.

خدمات أبشر

من أجل تسهيل هذه الخدمات الالكترونية قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوفير وانشاء صفحة رسمية توجد على الانترنت يوجد بها الكثير من الخدمات الالكترونية وذلك من أول التعريف الخاص بالمكتب وايضاً الأرقام الخاصة بخدمة العملاء وايضاً لكي يمكن على المواطن استخدام جميع الطرق المستخدمة مع المكتب مباشرة دون اللجوء لأحد ويمكن الاستفادة من هذه الخدمات الكترونياً وذلك من خلال التأشير على الأيقونة الخاصة بالخدمة والموجودة في الصفحة الرسمية للمكتب وذلك يكون عن طريق:-

الصفحة الالكترونية الخاصة بـ دليل الخدمات.

بوابة الخدمات الالكترونية للتنمية الاجتماعية.

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وايضاً البوابة الالكترونية التي تختص بالجهات الغير ربحية.

خدمة نقل الخدمات للأفراد

يمكن بسهولة اتباع بعض الخطوات اللازمة من أجل خدمة نقل الخدمات للأفراد عبر منصة أبشر، وهذا عن طريق النقر على “خدماتي” ومنها الضغط على “الجوازات”، ثم نقل الخدمات، واختيار “نقل كفالة” وهذا في حالة كنت متنازل عن الخدمة، واختيار الشخص المكفول من العمالة المنزلية حتى تتنازل عنه.

قم بالتأكد من كافة البيانات الخاصة بالفرد المتنازل عنه من العمالة المنزلية لديك، واضغط التالي حتى تظهر لك صفحة تقوم فيها بتسجيل رقم الهوية الوطنية للكفيل وتاريخ ميلاده والضغط على التالي، وبعدها النقر على إرسال واكتب رمز التأكيد الذي سيصل إلى رقم هاتف، ثم قم بالنقر على “تأكيد”