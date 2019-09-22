ESTELAAM:الاستعلام عن أحقية القيام بالحج برقم الهوية عبر موقع أبشر وزارة الداخلية

من المعروف أن فريضة الحج هي أحد أعظم الشعائر الدينية في الدين الإسلامي، كما أنها أحد الأركان الخمسة للإسلام، لذا تسعى دولة السعودية في كل عام أن يخرج موسم الحج علي أكمل وجه من النظام وبسهوله ويسر للحجاج، ومن أجل ذلك تسعى المملكة العربية السعودية بأن تيسر جميع الإجراءات والاستعلامات عن طريق نظام (أبشر).

الاستعلام عن أحقية الحج

يوفر نظام (أبشر) الاستعلام عن أحقية الشخص في القيام بالفريضة لهذا العام أم لا، حيث من المعروف أن الشخص يقوم بالفريضة ثم من الممكن تكرارها مرة أخري بعد عدة أعوام قد تصل الي 5 سنوات فيوفر (أبشر) الاستعلام عن إمكانية الحج مرة أخري وذلك عن طريق رقم الهوية.

رابط الاستعلام عن أحقية الحج

خطوات الاستعلام:-

الدخول إلي موقع أبشر وزارة الداخلية السعودية. قم باختيار خدمة الاستعلام العام عن أحقية القيام بالحج. قم بإدخال رقم الهوية والرمز المرئي، ثم اضغط عرض.

ومن ثم سيظهر رسالة توضيح أحقية الشخص في الحج لهذا العام أم يتعذر ذلك بسبب عدم مرور فترة زمنية محددة قد تصل الي 5 سنوات من تاريخ اخر مرة.