eqama wafed استعلام عن صلاحية الإقامة 1441: خطوات الاستعلام عن صلاحية اقامة وافد وتاريخ انتهاء...

يبحث الملايين من المغتربين من كل البلاد العربية الوافدين إلى المملكة العربية السعودية عن خطوات الإستعلام عن صلاحية إقامة وافد، وقد أصبحت خدمة الإستعلام عن إقامة الوافدين أكثر سهولة من ذي قبل حيث أصبح يتم الإستعلام عنها بشكل إلكتروني بسيط لا يتطلب الذهاب إلى مقر وزارة الداخلية.

وقد أدي جهود وزارة الداخلية عبر بوابتها أبشر في تقديم جميع خدماتها بصورة إلكترونية إلى توفير الوقت والجهد للمغتربين والمواطنين السعودين فى عملية الإستعلام عن الخدمات المختلفة، ولهذا نكتب لكم هذا المقال لنوضح لكم رابط الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة وخطوات تجديدها من خلال بوابة أبشر الإلكترونية، فتابعونا.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

يُمكنك الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال بوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية من الجوازات حيث أصبحت عملية الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد أمر سهل لا يجبرك على بذل الجهد والوقت، فقد كل ماتحتاجه فقط هو رقم الإقامة والدخول إلى موقع بوابة أبشر الإلكترونية الذي تقدم خدمات أخرى مثل الاستعلام عن المخالفات المرورية.

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استعلام عن هويه مقيم

فى إطار حرصنا على إطلاعكم على كل الخدمات المقدمة من الوزارات السعودية كنا قد كتبنا لكم فى مقال سابق عن خدمة الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة التى تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والآن نوضح لكم أبرز الخطوات كي تستعلم عن هوية مقيم أو الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة، فقط اتبع الآتي:

افتح منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

للخدمات الإلكترونية. ادخل رقم الإقامة لديك والرمز المرئي.

اضغط على كلمة عرض.

الآن سوف تظهر لك صلاحية الإقامة الخاصة بك.

تاريخ انتهاء الاقامة

كما تقدم منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية خدماتها بطريقة إلكترونية فقد قدمت أيضاً وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جميع خدماتها بطريقة إلكترونية مميزة مثل خدمة الاستعلام عن موظف وافد، ونحن فى إطار حرصنا على المغتربين المصريين والعرب ننصح كل مغترب وافد إلى المملكة العربية السعودية أن يعرف جيداً تاريخ انتهاء الاقامة الخاصة به، ويحرص دائماً على ألا يتجاوز هذا التاريخ قبل تجديد تصريح اقامته التزاماً بالقوانين واللوائح المنظمة حتى لا يعرض نفسه للمسائلة القانونية التى قد تصل به إلى الترحيل من الأراضي السعودية وعدم العودة لها مرة أخرى.

وفى نهاية مقالنا نود أن نكون قد قدمنا لكم مقال مميز ومفصل، ولأي استفسار أو سؤال من فضلك قم بترك تعليق بالأسفل، وسنرد عليك فى أقرب وقت ممكن