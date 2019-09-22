كشفت السفارة اليمنية بالرياض، عن صدور توجيه من قِبل الجهات المختصة في المملكة، بإعفاء اليمنيين المقيمين منفردين أو مع عائلاتهم الراغبين بالمغادرة النهائية من الرسوم والغرامات.
وأوضحت أن التوجيه يشمل الرسوم والغرامات ذات الصلة مثل تجديد الإقامات ورسوم مرافقين وهوية زائر والتغيب عن العمل وغيره.
وأهابت السفارة، بالمقيمين في المملكة والراغبين بالاستفادة من هذه التسهيلات، والقيام بمراجعة إدارات الوافدين في مناطق إقامتهم؛ لاستكمال الإجراءات وفقاً للضوابط ذات الصلة بما فيها إجراءات البصمة التي تسمح بالدخول إلى أراضي المملكة لغرض تأدية العمرة أو مناسك فريضة الحج فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر بشرى سارة لليمنيين الراغبين بمغادرة المملكة نهائياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.