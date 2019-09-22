بشرى سارة لليمنيين الراغبين بمغادرة المملكة نهائياً

كشفت السفارة اليمنية بالرياض، عن صدور توجيه من قِبل الجهات المختصة في المملكة، بإعفاء اليمنيين المقيمين منفردين أو مع عائلاتهم الراغبين بالمغادرة النهائية من الرسوم والغرامات.

وأوضحت أن التوجيه يشمل الرسوم والغرامات ذات الصلة مثل تجديد الإقامات ورسوم مرافقين وهوية زائر والتغيب عن العمل وغيره.

وأهابت السفارة، بالمقيمين في المملكة والراغبين بالاستفادة من هذه التسهيلات، والقيام بمراجعة إدارات الوافدين في مناطق إقامتهم؛ لاستكمال الإجراءات وفقاً للضوابط ذات الصلة بما فيها إجراءات البصمة التي تسمح بالدخول إلى أراضي المملكة لغرض تأدية العمرة أو مناسك فريضة الحج فقط.