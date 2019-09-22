عاجل اليمن : الإطاحة بـ‘‘معنف طفله’’ في السعودية .. ومفاجأة بشأن هويته وجنسيته

شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ‘‘معنف طفله’’ في السعودية .. ومفاجأة بشأن هويته وجنسيته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شرطة الرياض، الأحد، القبض على معذب الطفلة الذي أثار الرأي العام بفيديو صادم، أظهره وهو يعنف طفلته ويضربها بطريقة وحشية.

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وأوضحت الشرطة في بيان بأنه “بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يعذب طفلته التي تبلغ 3 أعوام من العمر، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هويته، وهو مقيم من الجنسية الفلسطينية بالعقد الرابع من العمر، حيث تم القبض عليه بحي الدار البيضاء جنوبي العاصمة الرياض، وتوفير الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم 4 أطفال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه”.

وأضاف البيان أن “شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره”.

وكان الفيديو الذي ظهر فيه الأب وهو يعذب طفلة صغيرة ويصفعها على وجهها بدون رحمة، صدم المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وخارجها.

وطالب رواد مواقع التواصل السلطات السعودية بالتحقيق سريعاً في هذا الفيديو وتقديم الأب للعدالة لينال عقابه.

وأعرب العديد من المغردين عن دهشتهم وصدمتهم بعد تأكيد البعض أن هذا الشخص هو والد الرضيعة، “فكيف لأب يتعامل مع رضيعة لا حول لها ولا قوة بكل هذه الوحشية”.

وبعد انتشار الفيديو بشكل كبير، بدأت السلطات السعودية في التحقيق في الواقعة، وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، خالد أبا الخيل، عبر صفحته الرسمية على تويتر: “يجري التحقق من معلومات وصلت إلى مركز بلاغات العنف للشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يعنف طفلة رضيعة”.

وأضاف “يعمل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعنف”.