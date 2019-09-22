وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية يهنّئ القيادة بذكرى اليوم الوطني

قال وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود، إن «الذكرى الـ89 لتوحيد المملكة تحل، ونحن بحمد الله في خير وأمان ومجد وعز ولحمة وطنية لا مثيل لها، ونواصل بناء وطننا بقوة وعزيمة وهمم عالية، في ضوء رؤية واعدة لمستقبل بلادنا».

وتابع الجلعود: «أرفع التهنئة بهذه المناسبة الغالية باسمي، ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وللشعب السعودي النبيل.

واستكمل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية: «لا يفوتني أن أسجّل بكل فخر واعتزاز، أننا في هذه البلاد الطاهرة، أثبتنا وسنظل بإذن الله نثبت أننا دومًا على قلب رجل واحد، ثابتون على منهجنا، راسخون في مبادئنا، مواصلون سعينا لبناء وطننا وخدمة ديننا الحنيف».

وتابع الجلعود، إن أبهى صور الاحتفال بذكرى هذا اليوم الوطني الكبير في تاريخه وإنجازه، هو تجديد وتأكيد الالتزام بنطاق المسؤولية، وتحمل الأمانة على كل من اُلقيت على عاتقه منا، والعمل الدؤوب للمشاركة في التنمية الشاملة، التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

واختتم وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية قائلًا: «أدعو الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها، في ظل القيادة الحكيمة لحكومتنا الرشيدة، إنه نعم المولى ونعم النصير».