ثلاثيني يسدِّد طعنات نافذة لوالده بمكة.. ومصادر «عاجل» تكشف تفاصيل «الجريمة البشعة»

أقدم شاب سعودي في العقد الثالث من العمر، عقب صلاة فجر اليوم، على قتل والده بأحد أحياء الشرائع شرق مكة المكرمة.

وكشفت مصادر «عاجل» تفاصيل الجريمة «البشعة» التي هزَّت المجتمع المكي، مشيرةً إلى أن «الجاني الذي قابل والده على باب شقته، سدد له طعنات نافذة أثناء عودته من صلاة الفجر».

وأوضحت المصادر، أنَّ «الجاني كان في حالة غير طبيعية وقت ارتكابه الجريمة»، مشيرة إلى وجود مشاكل بين الوالد وابنه (الجاني) في الفترة الأخيرة.

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وأكَّدت أنَّ الجاني الذي سلم نفسه للجهات الأمنية المختصة، كان مسجلًا عليه سابقة بنفس الجرم.

من جهتها، باشرت الدوريات الأمنية والأدلة الجنائية والبصمات والطب الشرعي وضابط الاستلام بمركز شرطة الشرائع الحادثة، وجرى نقل الجثة لثلاجة الوفيات بالمعيصم لتخضع للكشف من قبل الطب الشرعي.

وتولى مركز شرطة الشرائع والنيابة العامة ملف التحقيق بالجريمة.