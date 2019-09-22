50 فعالية في مراكز الأحياء بالمدينة ضمن احتفالات اليوم الوطني

تُنظِّم الجمعية الأهلية للخدمات الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، العديد من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، ضمن الدور الاجتماعي للجمعية في تعزيز قيم المواطنة والمسؤولية الاجتماعية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، إنَّ الفعاليات والأنشطة تشمل 50 فعاليةً اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية، بدأ تنفيذها في مراكز الأحياء التي تشرف عليها الجمعية, تتضمَّن حفلاً مخصصًا للنساء.

كما تتضمّن عروضًا ومسارات متعددة في المواهب الوطنية والاستضافات والمنافسات الرياضية والمائية والمسرحيات الفنية، وجدارية وطنية، تستمر لمدة أربعة أيام، ومهرجان «الخفاق الأخضر» بمركز الأمير سلطان الاجتماعي ومركز حي الخالدية الاجتماعي.

وتستهدف هذه الفعاليات المقامة في مراكز الأحياء الاجتماعية جميع أفراد المجتمع وسكان الأحياء المجاورة للمراكز، لتكون رافدًا من روافد التنمية والترفيه في آن واحد، بإدارة وتنظيم من قبل فريق متخصص، يسهم في تحقيق رسالة الجمعية من خلال الأداء الفعال والتطور المستمر.

من جانبه، صرّح المدير التنفيذي المكلف أحمد حمزي بأنَّ الجمعية سعت لتقديم مجموعةٍ من البرامج المتنوعة والمبتكرة بما يلبي حاجة أهالي الأحياء المستفيدة من المركز وبما يلبي رغبات المستفيدين بمختلف فئاتهم، حيث جهزت مرافق المراكز لاستقبال الرجال والنساء والكبار والأطفال، وصُمِّمت برامجها بطريقة مبتكرة وعصرية, لبناء جيل واعد، يخدم دينه ووطنه، ويساهم في دفع عجلة التنمية وفق رؤية المملكة 2030.