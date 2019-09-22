«الداخلية» تقتص من «قاتلة الطفلة السودانية» في جدة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد, تنفيذ حكم القتل قصاصًا بجانٍية في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، لإدانتها بقتل طفلة بعد طعنها عدة طعنات.

وقالت الوزارة في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء السعودية، إنَّ سكينة عبده براقو (إثيوبية الجنسية) أقدمت على قتل الطفلة فاطمة حيدر صالح أحمد (سودانية الجنسية), وذلك بطعنها بسكين عِدة طعنات مما أدى إلى وفاتها.

وتمكَّنت سلطات الأمن من القبض على الجانية، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نُسب إليها، والحكم بقتلها قصاصًا.

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة.

وأكّدت «الداخلية» حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, محذِّرةً في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.