أمير الكويت: السعودية تشهد إنجازات حضارية بقيادة الملك سلمان

تلقَّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، برقية تهنئة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية: إنَّ أمير الكويت أشاد بما تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين من نهضة تنموية بارزة وإنجازات حضارية شملت مختلف المجالات عزَّزت من المكانة الإقليمية والدولية الرفيعة التي تتبوؤها، سائلًا المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية، وأن يحقق للمملكة وشعبها الكريم المزيد من الرُّقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

ونوَّه الشيخ صباح بعمق أواصر العلاقات التاريخية الوطيدة والراسخة وعلى عرى الروابط الأخوية التي تجمع القيادتين والشعبين الشقيقين.

كما تلقى خادم الحرمين برقيتي تهنئة مماثلتين من نائب أمير دولة الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، مشيدين بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وبما حققته المملكة من إنجازات تنموية شملت الميادين كافة.