احتفالات اليوم الوطني.. «هلال الشرقية» توجّه 3 تنبيهات للمواطنين

أنهت هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية استعداداتها للمشاركة في الفعاليات المقامة بمناسبة اليوم الوطني الـ٨٩ في كلٍ من الدمام والصالة الخضراء بالراكة ومحافظة الخبر وبقيق والأحساء والقطيف والجبيل والخفجي والنعيرية والرفيعة والقرية العليا وحفر الباطن، وذلك بأكثر من ٣٨ فرقة إسعافية إضافية مع جاهزية ٦٢ مركزًا إسعافيًا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، إنَّ مشاركة الهيئة في هذه المحافظات تتمثَّل بتواجد الفرق الإسعافية بكامل طواقمها في مواقع الاحتفالات، وتواجد الفرق وتقديم الخدمات الطبية الإسعافية لجميع محتاجيها في أسرع وقت ممكن.

ودعت الهيئة، المواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات الهيئة على الرقم «٩٩٧» أو من خلال تطبيق «اسعفني» عند حدوث أي مكروه، والتعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف، وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمات الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.

