اليوم الوطني / مسؤولون وإعلاميون تونسيون يرفعون التهاني للمملكة قيادة وشعبًا في ذكرى اليوم الوطني الـ 98

تونس 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسرفع عدد من المسؤولين والإعلاميين التونسيين التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 ، مشيدين بما بلغته المملكة من رقي ومكانة عالمية.وقال معالي وزير التجارة التونسي عمر الباهي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن هذه المناسبة تحل والمملكة تعيش عهداً زاهراً تحققت خلاله بفضل الله إنجازات حضارية جبارة ، حيث قامت بتهيئة المقومات الأساسية للنمو وتطوير البنية التحتية لتحقيق المزيد من النمو في مختلف القطاعات.وتطرق الوزير التونسي الى العلاقات التونسية السعودية التي قال إنها ما فتئت تتطور خاصة بعد زيارة الدولة الأخيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى تونس قبيل انعقاد القمة العربية الأخيرة والتي سبقتها زيارة استثنائية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.كما، أعربت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي عن تهانيها الحارة للمملكة قيادة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني التي تعكس ما بذلته المملكة ولازالت من جهود على المستويين العربي والدولي على مدى 89 عاما.وأكدت أن هذه المناسبة تأتي والمملكة تعيش عهداً زاهراً تحققت خلاله انجازات حضارية جبارة على جميع المستويات ، والتي تصب في مصلحة الشعب السعودي والشعوب الإسلامية والعربية كافة وذلك نتيجة للنهج الأخوي الذي تنتهجه المملكة منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن " رحمه الله " وحتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - الذي واصل إكمال مسيرة الدفاع عن الحقوق الإسلامية والعربية بكل أمانة .وشددت موسي على ما تلقاه العلاقات بين المملكة وتونس، من عناية من قيادتي البلدين، مستشهدة في ذلك بالزيارتين التاريخيتين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامين لتونس والزيارات المقابلة لعدد من المسؤولين البارزين التونسيين أهمها زيارة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.من جانبه، رفع رجل الأعمال التونسي طارق الشريف اصدق التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وللشعب السعودي كافة بمناسبة اليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة.وأكد أنه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين أصبحت المملكة من أقوى اقتصاديات العالم على جميع المستويات وحققت نجاحا في شتى المجالات، مشيراً إلى أن هذه المسيرة المباركة اخذت دفعا قويا بفضل رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة، التي تهدف إلى التخطيط والعمل على وضع المملكة في مقدمة دول العالم ورفع المستوى المعيشي وتحسين جودة الحياة للمواطن السعودي، داعيًا الله أن يديم على المملكة أمنها وأمانها ورغد عيشها في ظل القيادة الرشيدة.من جهته، عدّ وزير العدل السابق التونسي عمر منصور اليوم الوطني للمملكة فرصة للتأكيد على مسيرة النهضة العملاقة التي عرفتها المملكة في كافة المجالات، حتى أصبحت وفي زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة، بل تتميز على كثير من الدول بقيمها الدينية وتراثها وحمايتها للعقيدة الإسلامية وتبنيها الإسلام منهجاً وأسلوب حياة .وأشار إلى أن القيادة السعودية أولت الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين جل اهتمامها، وبذلت كل غالي في إعمارهما وتوسعتهما بشكل أراح الحجاج والزائرين وأظهر غيرة الدولة على حرمات المسلمين، وإبرازها في أفضل ثوب يتمناه كل مسلم.ونوّه منصور بحرص واهتمام قيادة المملكة على كل ما يُحقق للمواطنين الرفاهية والاستمرار في مسيرة مباركة نحو التطور والتقدم في شتى نواحي الحياة، داعيًا الجميع الى العمل بهِمَّة وإخلاص وولاء وتفانٍ لمعاضدة القيادة السعودية الرشيدة لخلق فرص التقدم والنجاح من أجل المساهمة في عملية التحوّل الاستراتيجي والأهداف التي تتبناها رؤية المملكة 2030.// يتبع //15:56ت م0162

اليوم الوطني / مسؤولون وإعلاميون تونسيون يرفعون التهاني للمملكة قيادة وشعبًا في ذكرى اليوم الوطني الـ 98/ إضافة أولى واخيرة

من جانبه، اثنى الإعلامي التونسي حسن الهمالي على الانجازات التي حققتها المملكة العربية السعودية طيلة 89 عاما والتي قال إنها تستبق الزمن من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تطبيق إستراتيجية رؤية 2030، التي نرى ثمارها في إعادة هيكلة الاقتصاد، ورفع كفاءة أداء القطاعات الحكومية، وتنمية الإنسان وتطويره، وتعزيز مشاركة المرأة في بناء دولة متكاملة ، بما يحفظ هويتها ودورها في المجتمع، لمواكبة المتغيرات العالمية سواء كانت اقتصادية، أو تنموية، أو اجتماعية، أو ثقافية.

كما قدم الإعلامي التونسي باسل ترجمان أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، والشعب السعودي الأبي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

ولفت النظر إلى أن اليوم الوطني لهذا العام يحل في مرحلة سياسية وأمنية حساسة تشهدها المنطقة وهو ما يحتم على الجميع التوقف بعمق عند صفات الحكمة والرشاد وبعد النظر التي يتمتع بها خادم الحرمين الشريفين الذي يقود بحكمة السفينة.

ووصف الإعلامي التونسي يوم توحيد المملكة بأنه كان بذرة البناء وانطلاقة التشييد التي أثمرت إنجازات عملاقة شهدتها وتشهدها المملكة في مختلف القطاعات، خاصة وأن المملكة شهدت مؤخرًا انجازات تنموية عديدة ومتسارعة في جميع المجالات، استنادًا إلى رؤية المملكة 2030 التي خطها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وبدأت بوادر نجاح إستراتيجيتها تظهر من خلال خطوات جبارة في جميع الميادين وعلى مختلف الصعد.

وشددت الإعلامية التونسية لمياء البجاوي رئيسة تحرير موقع " اوتار " الالكتروني في سياق تهنئتها باليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين على أن إنجازات المملكة وخيرها الوفير شمل الشعب السعودي والشعوب الإسلامية والعربية ، وظهر ذلك في توطيد أواصر العلاقات وتمتينها وذلك نتيجة لما تعيشه المملكة العربية السعودية اليوم قيادة وشعبا في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولى عهده الأمين - أيدهما الله - ، من تقدم وازدهار ونهضة حضارية وعمرانية وتقنية وإعلامية في مختلف مجالات الحياة التي تهيئ للفرد والمجتمع تربة خصبة لحياةٍ سعيدة وآمنة يزهو ويسمو بها، على مسيرة 89 عاما.

وقالت : نحن لا نتصور علاقات سعودية تونسية إلا بمنطق التواصل والامتداد ، علاقات ستزداد متانة ودعمًا بمشيئة الله ما دمنا متمسكين بالعروة الوثقى، تحركنا نوايانا الحسنة ومشاعرنا الصادقة نحفظ أمسنا المجيد ونحيا يومنا المشرق ونحلم بغدنا الأفضل .

// انتهى //

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