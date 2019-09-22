اليوم الوطني / 400 دراج يستعدون للاحتفال في مسيرة وفاء بالقطيف ويرفعون أكبر راية بالمحافظة



القطيف 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

تنطلق غدًا الاثنين في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء فعاليات مهرجان (مسيرة الوفاء) الذي تنظمه بلدية محافظة القطيف بالاشتراك مع فريق الدراجات النارية في القطيف، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للممكلة الـ ٨٩ بمشاركة أكثر من (٤٠٠) دراجة نارية من مختلف مناطق المملكة العربية

وينظم المسيرة الدراجون: فريق عوامية بايكرز، فريق مشاهير القطيف، فريق الريشة، فريق فينكس رايدرز، فريق فرند شب، فريق قطيف بايكرز، سلنق شوت القطيف وسيكون خط سير مسيرة الوفاء ابتداءً من نصب (أنا أحب القطيف) في كورنيش الناصرة مرورا بالقطيف ثم عنك وسيهات لتعود إلى القطيف وتنتهي في موقع الحفل على كورنيش دارين .

يشار الى أن الاحتفاء باليوم الوطني يتضمن بالإضافة الى مسيرة الوفاء عروض فلكلورية ومسرح ومسابقات وبرامج للاطفال بالإضافة لأركان للأسر المنتجة وركضة وطن وفعاليات منوعة.

من جهة أخرى وضمن الاحتفاء بـاليوم الوطني الـ 89 ‫, قامت بلدية محافظة القطيف بالاشتراك مع المستفيدين من برنامج التأهيل التابع لأمن الدولة برفع أكبر وأطول راية في المحافظة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أنه تمت مراسيم رفع أكبر علم والذي كان من إنتاج مستفيدي "بناء" على الواجهة البحرية لمدينة سيهات، على أطول سارية في المحافظة والتي تراوح طولها إلى 37 متراً، بحضور 19 من مستفيدي "بناء" وذويهم من المطلق سراحهم.

// انتهى //

15:51ت م

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القطيف 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واستنطلق غدًا الاثنين في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء فعاليات مهرجان (مسيرة الوفاء) الذي تنظمه بلدية محافظة القطيف بالاشتراك مع فريق الدراجات النارية في القطيف، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للممكلة الـ ٨٩ بمشاركة أكثر من (٤٠٠) دراجة نارية من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية وخارجها.وينظم المسيرة الدراجون: فريق عوامية بايكرز، فريق مشاهير القطيف، فريق الريشة، فريق فينكس رايدرز، فريق فرند شب، فريق قطيف بايكرز، سلنق شوت القطيف وسيكون خط سير مسيرة الوفاء ابتداءً من نصب (أنا أحب القطيف) في كورنيش الناصرة مرورا بالقطيف ثم عنك وسيهات لتعود إلى القطيف وتنتهي في موقع الحفل على كورنيش دارين .يشار الى أن الاحتفاء باليوم الوطني يتضمن بالإضافة الى مسيرة الوفاء عروض فلكلورية ومسرح ومسابقات وبرامج للاطفال بالإضافة لأركان للأسر المنتجة وركضة وطن وفعاليات منوعة.من جهة أخرى وضمن الاحتفاء بـاليوم الوطني الـ 89 ‫, قامت بلدية محافظة القطيف بالاشتراك مع المستفيدين من برنامج التأهيل التابع لأمن الدولة برفع أكبر وأطول راية في المحافظة.وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أنه تمت مراسيم رفع أكبر علم والذي كان من إنتاج مستفيدي "بناء" على الواجهة البحرية لمدينة سيهات، على أطول سارية في المحافظة والتي تراوح طولها إلى 37 متراً، بحضور 19 من مستفيدي "بناء" وذويهم من المطلق سراحهم.// انتهى //15:51ت م0161

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كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / 400 دراج يستعدون للاحتفال في مسيرة وفاء بالقطيف ويرفعون أكبر راية بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.