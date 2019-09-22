اليوم الوطني / نائب وزير التعليم : نسير خلف قيادة تستثمر في التعليم لبناء جيل واعد



الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

رفع معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال: "نحتفل باليوم الوطني وبلادنا الغالية تنعم بقيادة حكيمة تعمل ليل نهار على توفير الخير والازدهار للوطن والمواطن، كما تحظى بلادنا بشعب عظيم يقف إلى جانب قيادته في كل قراراتها ويساهم في تحقيق المنجزات لوطنه".

وأضاف العاصمي: "نستحضر في هذه المناسبة تاريخنا الوطني المجيد القائم على ثوابت دينية واجتماعية راسخة، كما نستشهد في هذا اليوم مسيرة طويلة من العطاء والتميز، والنهضة والتقدم، ابتداءً بعهد مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه-، الذي وحد هذه الدولة، وسار على نهجه أبناؤه الملوك من بعده، وواصلوا الإنجازات ودعموا تطور هذه البلاد وازدهارها، حيث شهد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إنجازات عديدة، ونجاحات مستمرة في كافة المجالات وعلى المستويين الداخلي والخارجي، متضمنة مشاريع كبرى تعود بنفعها على بلادنا، مما يؤكد الحكمة والنظرة المستقبلية لهذه البلاد وقياداتها".

وأشار إلى أن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من قبل قيادة المملكة، كونه الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وتنمية الوطن، وظهر ذلك من خلال الدعم المتواصل والوفير للقطاع، والحضور الدولي المميز على المستويات الإقليمية والعالمية، والتفوق لطلابنا في المسابقات الخارجية، الأمر الذي يثبت أننا نسير وفق رؤية وطنية تساهم في تطور المملكة ونهضتها.

وأبان الدكتور العاصمي أن المرحلة الحالية للتعليم أكدت على جودة المخرج التعليمي بما يوازي تطلعات القيادة الرشيدة، ويحقق القيمة المضافة، ونواتج التعلم للإسهام في صناعة جيل واعد، من خلال البرامج والمشروعات التي تطرحها وزارة التعليم في كل عام، ويأتي التوسع في مدارس الطفولة المبكرة، وتطوير المناهج، والتطوير المهني للمعلمين والمعلمات، وتهيئة البيئة المدرسية الجاذبة والمناشط اللاصفية على مدار العام، ضمن الخطط الطموحة التي سعت الوزارة إلى اكتمالها.

واختتم العاصمي: "نجدد الولاء لقيادتنا، ونؤكد انتمائنا لمملكتنا، والتمسّك بهويتنا الوطنية، ونسأل الله أن يحفظ وطننا وقيادتنا وشعبنا، وأن يعيد هذه المناسبة علينا وقد تحقّق لهذا الوطن ما يطمح إليه من رفعة وازدهار". //انتهى//

15:45ت م

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الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وقال: "نحتفل باليوم الوطني وبلادنا الغالية تنعم بقيادة حكيمة تعمل ليل نهار على توفير الخير والازدهار للوطن والمواطن، كما تحظى بلادنا بشعب عظيم يقف إلى جانب قيادته في كل قراراتها ويساهم في تحقيق المنجزات لوطنه".وأضاف العاصمي: "نستحضر في هذه المناسبة تاريخنا الوطني المجيد القائم على ثوابت دينية واجتماعية راسخة، كما نستشهد في هذا اليوم مسيرة طويلة من العطاء والتميز، والنهضة والتقدم، ابتداءً بعهد مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه-، الذي وحد هذه الدولة، وسار على نهجه أبناؤه الملوك من بعده، وواصلوا الإنجازات ودعموا تطور هذه البلاد وازدهارها، حيث شهد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إنجازات عديدة، ونجاحات مستمرة في كافة المجالات وعلى المستويين الداخلي والخارجي، متضمنة مشاريع كبرى تعود بنفعها على بلادنا، مما يؤكد الحكمة والنظرة المستقبلية لهذه البلاد وقياداتها".وأشار إلى أن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من قبل قيادة المملكة، كونه الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وتنمية الوطن، وظهر ذلك من خلال الدعم المتواصل والوفير للقطاع، والحضور الدولي المميز على المستويات الإقليمية والعالمية، والتفوق لطلابنا في المسابقات الخارجية، الأمر الذي يثبت أننا نسير وفق رؤية وطنية تساهم في تطور المملكة ونهضتها.وأبان الدكتور العاصمي أن المرحلة الحالية للتعليم أكدت على جودة المخرج التعليمي بما يوازي تطلعات القيادة الرشيدة، ويحقق القيمة المضافة، ونواتج التعلم للإسهام في صناعة جيل واعد، من خلال البرامج والمشروعات التي تطرحها وزارة التعليم في كل عام، ويأتي التوسع في مدارس الطفولة المبكرة، وتطوير المناهج، والتطوير المهني للمعلمين والمعلمات، وتهيئة البيئة المدرسية الجاذبة والمناشط اللاصفية على مدار العام، ضمن الخطط الطموحة التي سعت الوزارة إلى اكتمالها.واختتم العاصمي: "نجدد الولاء لقيادتنا، ونؤكد انتمائنا لمملكتنا، والتمسّك بهويتنا الوطنية، ونسأل الله أن يحفظ وطننا وقيادتنا وشعبنا، وأن يعيد هذه المناسبة علينا وقد تحقّق لهذا الوطن ما يطمح إليه من رفعة وازدهار". //انتهى//15:45ت م0159

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