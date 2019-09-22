

جدة 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

تطلق جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة بعد غدٍ الثلاثاء ، برنامج العلاج المجاني الذي يستهدف الشباب عبر فروعها بجدة ومكة المكرمة والطائف والليث والقنفدة وبحرة ، بمناسبة اليوم الوطني الـ التاسع والثمانين للمملكة ، ويستمر لمدة أسبوع .

وأفاد مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ أن العلاج المجاني يأتي بمناسبة اليوم الوطني ، الحدث الغالي على الجميع ، رافعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالله العزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وكافة أبناء المملكة ، راجياً أن يديم الله لهذا الوطن المبارك مهبط الوحي وبلاد الحرمين الأمن والامان والازدهار والتقدم .

وقال: إن العلاج المجاني هو فرصة لاتفوت لمن يرغب من كلا الجنسين في التخلص من السموم التي يسببها التدخين والمخدرات، مشيراً إلى أن اللبيب من يجعل للمناسبة فرحتين، فرحة وطن وفرحة الاقلاع عن الآفات، وأوصى الراغبين في العلاج بالتوجه إلى مقار الجمعية في منطقة مكة لأجل أن يكون هذا اليوم يوم الإقلاع والتخلص من التدخين.

// انتهى //

15:44ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني/ "كفى" تفتح فروعها بمناسبة اليوم الوطني لعلاج الراغبين بالإقلاع عن التدخين مجاناً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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