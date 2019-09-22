اليوم الوطني / رئيس هيئة التقويم: "همة حتى القمة" شعار استلهم من مقولة قائد الرؤية ومهندسها



الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

رفع معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان التهاني وصادق التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأشاد معاليه بما تشهده بلادنا العزيزة من التطور والنهضة والأمان في شتى المجالات في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، مشيراً إلى أنه من نعم الله على هذه البلاد وجود قيادة رشيدة تسعى للارتقاء بهذا الوطن وتدعم أبنائه وبناته من خلال تطوير العملية التعليمية، بما في ذلك دعمها لهيئة تقويم التعليم والتدريب لأداء رسالتها في رفع جودة التعليم وكفايته؛ وتوفير جميع السبل لها كونها نقطة تحول جوهرية في قياس جودة أداء التعليم والاسهام في تحقيق رؤية مملكتنا 2030 لمواصلة مسيرة الخير والعطاء.

وقال: إن قادة المملكة العربية

وأعرب معاليه عن اعتزازه بالعبارة التي اتخذت شعارًا لليوم الوطني التاسع والثمانون "همة حتى القمة" باستلهامها من مقولة قائد الرؤية ومهندسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - "همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض"، داعياً الله في ختام تصريحه أن يديم على مملكتنا عزها وخيرها ورخاءها ونماءها وأمنها وأمانه.

// انتهى //

15:43ت م

0157



الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان التهاني وصادق التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، والأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.وأشاد معاليه بما تشهده بلادنا العزيزة من التطور والنهضة والأمان في شتى المجالات في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، مشيراً إلى أنه من نعم الله على هذه البلاد وجود قيادة رشيدة تسعى للارتقاء بهذا الوطن وتدعم أبنائه وبناته من خلال تطوير العملية التعليمية، بما في ذلك دعمها لهيئة تقويم التعليم والتدريب لأداء رسالتها في رفع جودة التعليم وكفايته؛ وتوفير جميع السبل لها كونها نقطة تحول جوهرية في قياس جودة أداء التعليم والاسهام في تحقيق رؤية مملكتنا 2030 لمواصلة مسيرة الخير والعطاء.وقال: إن قادة المملكة العربية السعودية منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - الذي أعلن توحيد هذه البلاد المباركة وأنشأ في ذلك اليوم دولة شامخة تزهو بتطبيق شرع الإسلام، وتصدح بتعاليمه السمحة وقيمه الإنسانية ناشرة السلام والخير حتى عهدنا الزاهر.وأعرب معاليه عن اعتزازه بالعبارة التي اتخذت شعارًا لليوم الوطني التاسع والثمانون "همة حتى القمة" باستلهامها من مقولة قائد الرؤية ومهندسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - "همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض"، داعياً الله في ختام تصريحه أن يديم على مملكتنا عزها وخيرها ورخاءها ونماءها وأمنها وأمانه.// انتهى //15:43ت م0157

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