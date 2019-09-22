اليوم الوطني / نائب رئيس مجلس الشورى يرفع التهاني للقيادة بمناسبة اليوم الوطني



الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

رفع معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأكد معاليه في تصريح ، أن هذه المناسبة المجيدة لوطننا الغالي تعود علينا هذا العام لنستذكر من خلالها ما قام به الملك المؤسس عبد العزيز -طيب الله ثراه- من إنجاز عظيم تمثل في توحيد أرجاء هذا الكيان الشامخ ليشكل وحدة فريدة في تاريخنا العربي والإسلامي المعاصر.

ونوه معالي نائب رئيس مجلس الشورى بالإنجازات السياسية والاقتصادية والتنموية التي حققتها المملكة العربية

وأشار معاليه إلى ما تحقق من الأهداف المنشودة لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني وصولا لتحقيق أهداف التنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية و تنمية الإنسان وبناء اقتصاد أكثر متانة يوفر للمواطن السعودي المزيد من الفرص، وينوع مصادر الدخل، ويعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية .

وأشاد معاليه بالعلاقة الوثيقة والتلاحم بين القيادة والشعب في بلادنا التي تمثلت في صور عديدة منها استقبالات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد للمواطنين باستمرار وزياراتهم المتواصلة - حفظهما الله - لمختلف المناطق من أجل تفقد أحوال المواطنين وتدشين المشاريع التنموية النوعية.

ونوه معاليه بالإصلاحات التي أجرتها القيادة الحكيمة مؤخرا على بعص أجهزة الدولة ومؤسساتها بما يعزز من الأداء ويوفر خدمات مثلى للمواطن ويواكب رؤية وطموحات المملكة في تحقيّق التنمية المستدامة والتي كان آخرها إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية وفصلها عن وزارة الطاقة وذلك بهدف تحقيق استقلالية قطاع الصناعة والتعدين، وتنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الصناعي والاقتصادي .

وأثنى معالي نائب رئيس مجلس الشورى على مشاركة المرأة السعودية في تنمية الوطن وصناعة القرار فيه في ضوء تعاليم الشريعة الاسلامية السمحه بما يحفظ هويتها ودورها في المجتمع.

واستعرض معاليه ما شهدته المملكة خلال هذا العام - وفي فترة وجيزة- من إنجازات كبيرة من أبرزها ارتفاع العائدات غير النفطية لتبلغ 122 مليار ريال بزيادة تقدر بحوالي 84% مما يعد إنجازاً غير مسبوق , وما تقوم به من جهود حثيثة في مجال رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن وذلك من خلال توقيع وزارة الإسكان 3 اتفاقيات خلال مبادرة "مستقبل الاستثمار" مما سيسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 70% بحلول عام 2030.

وسأل معالي الدكتور عبدالله المعطاني في ختام تصريحه المولى عز وجل أن يديم على بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ أيدهما الله ــ الرخاء والنمو وأن يحفظها من كل مكروه، ويديم على شعبها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

// انتهى //

15:42ت م

0156



الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.وأكد معاليه في تصريح ، أن هذه المناسبة المجيدة لوطننا الغالي تعود علينا هذا العام لنستذكر من خلالها ما قام به الملك المؤسس عبد العزيز -طيب الله ثراه- من إنجاز عظيم تمثل في توحيد أرجاء هذا الكيان الشامخ ليشكل وحدة فريدة في تاريخنا العربي والإسلامي المعاصر.ونوه معالي نائب رئيس مجلس الشورى بالإنجازات السياسية والاقتصادية والتنموية التي حققتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على مختلف المستويات والأصعدة وبما يجسد المكانة التي يحتلها الاقتصاد السعودي في العالم ضمن مجموعة العشرين والدور السياسي المهم الذي تقوم به المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي .وأشار معاليه إلى ما تحقق من الأهداف المنشودة لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني وصولا لتحقيق أهداف التنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية و تنمية الإنسان وبناء اقتصاد أكثر متانة يوفر للمواطن السعودي المزيد من الفرص، وينوع مصادر الدخل، ويعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية .وأشاد معاليه بالعلاقة الوثيقة والتلاحم بين القيادة والشعب في بلادنا التي تمثلت في صور عديدة منها استقبالات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد للمواطنين باستمرار وزياراتهم المتواصلة - حفظهما الله - لمختلف المناطق من أجل تفقد أحوال المواطنين وتدشين المشاريع التنموية النوعية.ونوه معاليه بالإصلاحات التي أجرتها القيادة الحكيمة مؤخرا على بعص أجهزة الدولة ومؤسساتها بما يعزز من الأداء ويوفر خدمات مثلى للمواطن ويواكب رؤية وطموحات المملكة في تحقيّق التنمية المستدامة والتي كان آخرها إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية وفصلها عن وزارة الطاقة وذلك بهدف تحقيق استقلالية قطاع الصناعة والتعدين، وتنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الصناعي والاقتصادي .وأثنى معالي نائب رئيس مجلس الشورى على مشاركة المرأة السعودية في تنمية الوطن وصناعة القرار فيه في ضوء تعاليم الشريعة الاسلامية السمحه بما يحفظ هويتها ودورها في المجتمع.واستعرض معاليه ما شهدته المملكة خلال هذا العام - وفي فترة وجيزة- من إنجازات كبيرة من أبرزها ارتفاع العائدات غير النفطية لتبلغ 122 مليار ريال بزيادة تقدر بحوالي 84% مما يعد إنجازاً غير مسبوق , وما تقوم به من جهود حثيثة في مجال رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن وذلك من خلال توقيع وزارة الإسكان 3 اتفاقيات خلال مبادرة "مستقبل الاستثمار" مما سيسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 70% بحلول عام 2030.وسأل معالي الدكتور عبدالله المعطاني في ختام تصريحه المولى عز وجل أن يديم على بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ أيدهما الله ــ الرخاء والنمو وأن يحفظها من كل مكروه، ويديم على شعبها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.// انتهى //15:42ت م0156

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