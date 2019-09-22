اليوم الوطني / أمانة الشرقية تحتفي بالوطن بأوبريت وفقرات متعددة في المجمعات التجارية والواجهة البحرية بالدمام



الدمام 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

تواصل أمانة المنطقة الشرقية عدد من الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، وذلك في عدد من المجمعات التجارية ومنتزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية بالدمام، والتي تستمر حتى يوم غد .

وتشمل هذه الفعاليات الفقرة الرئيسية واليومية في الفعاليات، أوبريت تحت عنوان " همة حتى القمة " والذي يقدمه مجموعة من شباب الوطن يومياً من الساعة الخامسة وحتى الساعة الحادية عشرة مساء بمنتزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية بالدمام بالإضافة لفعالية الطبول المتجولة في موقع تنظيم الفعاليات، وعروض ليزر مان وعروض الغموض وطبول الماء، ومسابقة التحدي المشوقة .

كما سيتم تقديم فعاليات تشتمل على عرض خاص لفرقة السعد وعرض الغموض والرجل العملاق وأزهار الياسمين، إلى جانب عرض من لعبة GAME CHAIRS مع العرض الرئيسي للفعاليات أوبريت بعنوان "همة حتى القمة".

فيما تشهد المجمعات التجارية عدد من الفعاليات والمسابقات المتنوعة والمشوقة للأطفال والعائلات والتي تنفذها إدارة الخدمات الاجتماعية بوكالة الخدمات بالأمانة وتوزيع الهدايا التذكارية بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 .

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15:39ت م

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