اليوم الوطني / سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة: اليوم الوطني وقفة للاعتزاز بماضي الوطن والفخر بحاضره



المدينة المنورة 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة .

وقال سموه في كلمته بهذه المناسبة: نحتفي اليوم في بلادنا باليوم الوطني الـ89 لملحمة وطن عظیم سطر نوره ووحد شتاته وأرسى قواعده وخط نهجه القويم على كتاب الله وسنة رسوله الإمام المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- , وواصل أبناؤه البررة المسيرة بخطى ثابتة لاستكمال البناء والعطاء، ليصلوا إلى نهضة وطن عزيز القدر مرفوع الهامة بين الأمم، تحقق ذلك في صورة ناصعة محفوفة بالأمن والأمان ، و تجسد التفاف الشعب حول القيادة، وهو ينعم برصيد وافر من المعطيات والمنجزات العظيمة التي حققتها قيادتنا الحكيمة منذ عهد جلالة الملك المؤسس -طيب الله ثراه- التي طالت كل أوجه الحياة وصورها حتى عهدنا الميمون.

وأضاف: "تواصل بلادنا مسيرة التطوير والتنمية في مختلف المجالات، إذ نعيش في عهده الزاهر مرحلة العزم على الإنجاز والمضي قدماً في كل ما من شأنه بناء الإنسان والمكان من خلال رؤية الحاضر والمستقبل 2030 التي تعكس طموحات بلادنا ومقدراته.

وأكد الأمير سعود بن خالد الفيصل أن منطقة المدينة المنورة حظيت بالمشاريع التنموية التي تجسد اهتمام القيادة في مواكبة المنطقة للنهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها مختلف مدن المملكة .

وأشار سموه إلى أن المملكة تمثل قلب الأمة النابض من خلال مواقفها الثابتة من مختلف القضايا ، وسعيها إلى وحدة الصف والكلمة ومحاربة الإرهاب والأفكار الضالة المنحرفة التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الشعوب.

ولفت سموه النظر إلى أن اليوم الوطني وقفة للاعتزاز بماض الوطن والفخر بحاضره، والمضي قدماً نحو تحقيق أهداف بلادنا وطموحاته في شتى المجالات, سائلا الله عز وجل أن يحفظ المملكة ملكاً وحكومة وشعباً وأن يديم عليها الأمان والاستقرار والمزيد من التطور والنماء والرخاء.

// انتهى //

15:39ت م

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