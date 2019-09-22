السعودية اليوم / ملتقى قادة الإعلام العربي يبحث مستقبل وسائل الإعلام تحت قبة الجامعة العربية



القاهرة 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال الدورة السادسة لملتقى قادة الإعلام العربي، بالتعاون بين هيئة الملتقى الإعلامي العربي وقطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية.

وأكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير بدر الدين علالي في كلمته الافتتاحية لأعمال الملتقي أن الملتقى يشكل فرصة للقاء الإعلاميين في المنطقة العربية لتبادل الآراء ومناقشة التطورات التي يشهدها المجال الإعلامي في العالم والمنطقة العربية على وجه الخصوص.

وأشار إلى أهمية إجراء تقييم للإنجازات وتشخيص الصعوبات والتحديات التي تواجه الإعلام من خلال مناقشات الملتقي، إضافة للتعرف على التأثير الايجابي لوسائل الاعلام في تحقيق أولويات المنطقة العربية، والعمل على أن يكون الإعلام شريكًا فعالًا للأطراف الاخرى من حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني.

من جانبه، أكد الأمين العام لملتقى الاعلام العربي ماضي الخميس في كلمته خلال الملتقى أهمية دور الإعلام في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها عدد من الدول العربية كون الإعلام لاعب رئيسي في تلك الاحداث، معربًا عن أمله في أن تتوصل المناقشات إلى عدد من التوصيات لرفعها الى الجهات المعنية بالجامعة العربية.

وشملت جلسات الملتقى بحث واقع الإعلام العربي..المستقبل المأمول ودور الإعلام في المتغيرات بالمنطقة، ومستقبل الإعلام التقليدي في ظل تطورات وسائل التواصل الاجتماعي، وتأثير الإعلام على متخذ القرار وتوجيه الرأي العام.

كما ناقش الإعلاميون كذلك مسارات التنمية في المؤسسات الإعلامية وقدرات الإعلاميين، ودور المؤسسات التعليمية في تطور صناعة الإعلام، واستعراض التغيرات في الأدوات الإعلامية في ظل ثورة التكنولوجيا وتدفق المعلومات وأهمية الالتزام بميثاق الشرف وسبل مواجهة وسائل الإعلام الهدامة.

// انتهى //

15:37ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.