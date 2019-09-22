اليوم الوطني / سفير المملكة لدى الكاميرون يعبر عن خالص تهانيه بمناسبة اليوم الوطني للمملكة



تونس 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

عبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكاميرون عبدالاله بن محمد الشعيبي عن خالص تهانيه بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وأعرب في تصريح لوكالة الأنباء

وأثنى السفير الشعيبي على ما حققته المملكة من إنجازات حضارية شملت مختلف الميادين، مشيراً إلى أن المملكة حافظت على صعيد سياستها الخارجية على النهج الذي خطه مؤسسها الملك عبدالعزيز، والقائم على سياسة الاتزان والاعتدال والحكمة وبعد النظر وقد أتت هذه السياسة الحكيمة ثمارها على عدد من المستويات العربية والإقليمية والدولية.

ودعا الله في ختام تصريحه، أن يحفظ المملكة قيادة وشعبا وان يرفع رايتها بين الأمم.

// انتهى //

15:18ت م

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تونس 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسعبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكاميرون عبدالاله بن محمد الشعيبي عن خالص تهانيه بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.وأعرب في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عن تهانيه الحارة بهذه المناسبة سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على خادم الحرمين الشريفين وعلى ولي عهده - حفضهما الله- وعلى الشعب السعودي الكريم بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على المملكة الخير والعزة والرفعة.وأثنى السفير الشعيبي على ما حققته المملكة من إنجازات حضارية شملت مختلف الميادين، مشيراً إلى أن المملكة حافظت على صعيد سياستها الخارجية على النهج الذي خطه مؤسسها الملك عبدالعزيز، والقائم على سياسة الاتزان والاعتدال والحكمة وبعد النظر وقد أتت هذه السياسة الحكيمة ثمارها على عدد من المستويات العربية والإقليمية والدولية.ودعا الله في ختام تصريحه، أن يحفظ المملكة قيادة وشعبا وان يرفع رايتها بين الأمم.// انتهى //15:18ت م0150

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