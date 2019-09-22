اليوم الوطني / سفير المملكة لدى موريتانيا يرفع التهاني بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة



تونس 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا هزاع بن زبن المطيري، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وعبر السفير المطيري في تصريح لوكالة الأنباء

وجدد السفير المطيري في ختام كلمته التهاني إلى القيادة الرشيدة وإلى الشعب السعودي، راجيا من المولى أن يديم عز ومجد المملكة.

// انتهى //

15:16ت م

0148



تونس 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسرفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا هزاع بن زبن المطيري، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللعائلة المالكة الكريمة، وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .وعبر السفير المطيري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية ، عن فخره بما بلغته المملكة من مكانة مرموقة بين الأمم بفضل التوجيهات الرشيدة للقيادة، مشيراً إلى أن اليوم الوطني 89 هو يوم وطني لكل محب للأمن والاستقرار والرفاه .وجدد السفير المطيري في ختام كلمته التهاني إلى القيادة الرشيدة وإلى الشعب السعودي، راجيا من المولى أن يديم عز ومجد المملكة.// انتهى //15:16ت م0148

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