السعودية | وزير الصحة: نستذكر في اليوم الوطني مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا الوطن المعطاء

المناطق - الرياض

أكد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن المملكة تعيش اليوم مناسبة اليوم الوطني الـ 89 ، هذا اليوم الخالد في تاريخنا المجيد الذي نحتفل فيه جميعاً ونستلهم العبر ونستذكر مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا الوطن المعطاء .

وأوضح معاليه في كلمة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة, أن مسيرة البناء والتنمية استمرت بفضل من الله في وطننا الغالي منذ تأسيسه على يد الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – وواصل من بعده أبناؤه البررة حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ حيث ظلت ولاتزال الشريعة الإسلامية منهاجاً لهذه البلاد في جميع أمورها، وبذلوا ما استطاعوا لتحقيق الأمن والاستقرار في بلاد الحرمين الشريفين لينعم المواطنون الكرام بالخير والرخاء.

وبين الدكتور الربيعة أن القطاع الصحي شهد تطوراً لافتاً كغيره من القطاعات، حيث أسهم هذا القطاع بفضل الله ثم بالدعم غير المحدود الذي يحظى به من القيادة الحكيمة في الارتقاء بمستوى الأداء في المرافق الصحية وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، منوهاً بالمنجزات التي حققتها وزارة الصحة من خلال افتتاح العديد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة والمراكز الصحية في جميع المناطق وكذلك من خلال برامجها ومبادراتها ضمن برنامج التحول الوطني ومنها برنامج أداء الصحة وتطبيق موعد وتطبيق صحتي ومركز صحة 937 ونظام وصفتي وغيرها التي أسهمت بحمد الله في تحسين خدمات الصحة وتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رغباتهم بما يتماشى مع أهداف وزارة الصحة في رؤية المملكة 2030.

وقال معاليه: لقد شهد هذا العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ أيدهما الله ـ الكثير من الإنجازات التنموية التي أحدثت نقلة نوعية في مختلف مجالات التطوير ، وأشاد بها العالم من خلال الحراك التطويري الذي تشهده بلادنا العزيزة تحت ظل قيادة حكيمة تتطلع دائماً إلى المستقبل وتنشد الأفضل لمواطنيها ووطنها.

وسأل الدكتور الربيعة الله العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد الطاهرة ولاة أمرها، وأن يحفظ وطننا الغالي من كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يمتع الجميع بدوام الصحة والعافية.