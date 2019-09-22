السعودية | وزير العدل يهنئ القيادة باليوم الوطني ويؤكد استمرار مسيرة التطوير تنفيذًا لرؤية المملكة 2030

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رفع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، باسمه ونيابة عن منسوبي المرفق العدلي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وإلى الشعب السعودي الوفي، بمناسبة اليوم الوطني الــ 89 للمملكة .

وقال معاليه في كلمة بهذه المناسبة : إن اليوم الوطني يمثل فرصة كبيرة لاستذكار تاريخ المملكة العربية السعودية المجيد التي أرسى دعائمها ووحد كيانها العظيم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، ومن بعده الملوك – رحمهم الله- الذين تعاقبوا على تنميتها وتوفير سبل الراحة والأمن والأمان والاطمئنان لشعبها ومقيميها وزائريها، تحت راية التوحيد وبمرتكزات الشريعة الإسلامية وقيمها التي ننهل من معينها الصافي.

وأضاف: “المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – واصلت مسيرة البناء والتقدم، حتى أصبحت اليوم أنموذجاً متميزاً على الأصعدة كافة، في ظل التنمية الشاملة والمستدامة التي جاءت بها رؤية المملكة 2030”.

وأكد وزير العدل أن الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للمرفق العدلي أثمر رفع كفاءة الأداء، وتطبيق العديد من المبادرات والمشروعات، التي شملت رقمنة الخدمات واختصار الإجراءات وإعادة هندستها في قطاعات القضاء والتنفيذ والتوثيق، وتطوير المبادئ القضائية الموضوعية، واكتمال منظومة القضاء المتخصص ومباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها، والاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الموارد البشرية.

وأشار معاليه إلى أن دعم القيادة الرشيدة أثمر أيضًا العديد من المبادرات والمشاريع التطويرية التي تحققت، مضيفاً : “سنواصل رفع جودة الأداء والخدمات، كهدف استراتيجي في المرحلة المقبلة حتى نصل للجودة المطلوبة والتي تحقق رضا المستفيدين والمتقاضين؛ ليسير قطاع العدالة مع مسيرة القطاعات في المملكة كافة، نحو التطوير الشامل والطموح الذي لا ينضب”.