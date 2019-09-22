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فيديو.. سعوديات يستلهمن كلمات الأمير محمد بن سلمان

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2019-09-22

فيديو.. سعوديات يستلهمن كلمات الأمير محمد بن سلمان

تقلدن أرفع المناصب في الداخل والخارج

متابعات الخليج 365 - الرياض

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لا يخلو المجتمع السعودي على مر العصور من النساء الرائدات، لكن في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وبفضل رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حققت المرأة في سنوات ما حققته في عقود من إنجازات.

مستلهمات كلمات ولي العهد التي أكد فيها أن المجتمع لا يمكن أن ينمو دون مشاركة الرجال والنساء، تسابق النساء في المملكة الزمن للاضطلاع بدورهن في كافة المجالات، حتى تقلدن أرفع المناصب.




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الكلمات الدلائليه
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