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2019-09-22 شاهد الصور.. الألعاب النارية تضيء سماء نجران بمناسبة اليوم الوطني الـ89 متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أطلقت الهيئة العامة للترفيه أمس, فعاليات الألعاب النارية, ضمن الاحتفالات التي تشهدها منطقة نجران بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة, وذلك بالمدينة الرياضية شرق مدينة نجران.

وشهدت الفعالية حضوراً كثيفاً من أهالي وزوار المنطقة، إلى جانب التفاعل الكبير من قبل المواطنين الذين حضروا هذه الفعاليات، تعبيراً عن الابتهاج بهذه المناسبة السعيدة.







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