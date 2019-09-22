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العمل تودع دعم الحقيبة والزي المدرسي في حسابات مستفيدي الضمان
متابعات الخليج 365 - الرياض
أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح اليوم الأحد دعم الحقيبة والزي المدرسي في حسابات المشمولين في البرنامج من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي الذين لا تصرف لأبنائهم إعانة من برنامج تكافل، حيث يمثل المبلغ استحقاقات البرنامج عن الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 1441 هـ.
يُذكر أن برنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة والزي المدرسي هو أحد البرامج المساندة لأرباب الأسر من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، لتمكينهم من شراء مستلزمات أبنائهم الدراسية.
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