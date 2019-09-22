الارشيف / اخبار السعوديه

العمل تودع دعم الحقيبة والزي المدرسي في حسابات مستفيدي الضمان

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم العمل تودع دعم الحقيبة والزي المدرسي في حسابات مستفيدي الضمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-22

العمل تودع دعم الحقيبة والزي المدرسي في حسابات مستفيدي الضمان

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح اليوم الأحد دعم الحقيبة والزي المدرسي في حسابات المشمولين في البرنامج من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي الذين لا تصرف لأبنائهم إعانة من برنامج تكافل، حيث يمثل المبلغ استحقاقات البرنامج عن الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 1441 هـ.

يُذكر أن برنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة والزي المدرسي هو أحد البرامج المساندة لأرباب الأسر من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، لتمكينهم من شراء مستلزمات أبنائهم الدراسية.




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العمل تودع دعم الحقيبة والزي المدرسي في حسابات مستفيدي الضمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا