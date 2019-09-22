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فيديو.. شيلة راية التوحيد في يوم الوطن

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2019-09-22

فيديو.. شيلة راية التوحيد في يوم الوطن

متابعات الخليج 365 - الرياض

أنشد الشاعر فايز التويمي قصيدة حماسية في ذكرى اليوم الوطني الـ89، بعنوان “شيلة راية التوحيد”، أنشدها فارس النشمي.

وجاء في مطلع القصيدة “كل واحد بالوطن رجل قتالي .. ما نهاب اللي يحارب من بعيد”، وإلى أبيات القصيدة:

كل واحد بالوطن رجلٍ قتالي
مانهاب اللي يحارب من بعيد

الدرون ان جت من غرب وشمالي
ننطحه بالعزم والفعل الاكيد

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رفرفي ياراية التوحيد عالي
عيدنا هذا نبي جزل القصيد

مملكتنا غاليه والكنك غالي
جعل كل أيامها عيدٍ سعيد

والله ان ترابها هو راس مالي
وكل يوم يمرني كني وليد

ياملكنا احتزم عندك رجالي
شعبك المخلص ينفذ ماتريد

عندك محمد ثقيل الحمل شالي
هو ولي العهد وللدوله رصيد

ياعلمنا رفرف بروس الجبالي
دونك رجالٍ شجاعتها تزيد

الوطن عيده يجي دايم مثالي
ياوطنا عاد عيدك من جديد




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