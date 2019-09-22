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2019-09-22 فيديو.. شيلة راية التوحيد في يوم الوطن متابعات الخليج 365 - الرياض أنشد الشاعر فايز التويمي قصيدة حماسية في ذكرى اليوم الوطني الـ89، بعنوان “شيلة راية التوحيد”، أنشدها فارس النشمي. وجاء في مطلع القصيدة “كل واحد بالوطن رجل قتالي .. ما نهاب اللي يحارب من بعيد”، وإلى أبيات القصيدة: كل واحد بالوطن رجلٍ قتالي

مانهاب اللي يحارب من بعيد الدرون ان جت من غرب وشمالي

ننطحه بالعزم والفعل الاكيد Advertisements رفرفي ياراية التوحيد عالي

عيدنا هذا نبي جزل القصيد مملكتنا غاليه والكنك غالي

جعل كل أيامها عيدٍ سعيد والله ان ترابها هو راس مالي

وكل يوم يمرني كني وليد ياملكنا احتزم عندك رجالي

شعبك المخلص ينفذ ماتريد عندك محمد ثقيل الحمل شالي

هو ولي العهد وللدوله رصيد ياعلمنا رفرف بروس الجبالي

دونك رجالٍ شجاعتها تزيد الوطن عيده يجي دايم مثالي

ياوطنا عاد عيدك من جديد







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