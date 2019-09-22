توفي والدها وتزوجت أمها فمع من تسجل في حساب المواطن؟

2019-09-22

متابعات الخليج 365 -الرياض

أوضح حساب متابعات الخليج 365 موقف الابن أو الابنة الذي توفي والدهم وهم دون سن الـ18 عامًا من حيث مدى إمكانية إضافتهم في حساب الأم أو حساب زوجها.

وتلقت خدمة المستفيدين في حساب الموطن سؤالًا من مواطنة توفي أبوها وتزوجت أمها من رجل آخر، تطلب فيه تفسير موقفها من حيث إمكانية التسجيل.

Advertisements

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على هذا السؤال: بإمكان إضافتك كتابع لدى “زوج الأم” بصلة القرابة “تابع مُعال” وإرفاق المستندات المطلوبة “صك ولاية أو إثبات احتضان” باسم الأم”.

وتابع حساب متابعات الخليج 365 بالقول: بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الاهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 24 استحقاق شهر نوفمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.