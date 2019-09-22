تطبيق سويفت يطلق حملة وطن الھمة

2019-09-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

يقدم سويفت بمناسبة اليوم الوطني عرضًا خاصًا لعُملائِهِ: في كود الكاش باك “همّة” والذي يتيح بدورِه استرجاع ١٠ ريالات كرصيد مُقابلٍ للاستخدام في حال تم استخدامه من خلال علامة تجارية سعودية بالتطبيق مع فرصة الحصول على رصيد ٨٩ ريالاً لعشرة فائزين.

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ويوفّر التطبيق لعُملائِه مجموعةً كبيرة تجمع العلامات التجارية السعودية من مطاعم ومحلات قهوة والصيدليات وغيرها.

ويعتبر سويفت التطبيق الأسرع نموًّا على المستوى المحلي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث حظيَ مع بداية انطلاقتِه بأكثر من مليون طلب؛ ويأتي ذلك بفضل مرونة استخدامه وسرعة استجابة منسوبيه لتلبية احتياجات العُملاء.

ويأتي ذلك تماشيًّا مع حملة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” #تشجيعهم دعم للوطن لدعم العلامات التجارية السعودية.