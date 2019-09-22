- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تطبيق سويفت يطلق حملة وطن الھمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تطبيق سويفت يطلق حملة وطن الھمة
تماشيًا مع حملة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت
متابعات الخليج 365 - الرياض
يقدم سويفت بمناسبة اليوم الوطني عرضًا خاصًا لعُملائِهِ: في كود الكاش باك “همّة” والذي يتيح بدورِه استرجاع ١٠ ريالات كرصيد مُقابلٍ للاستخدام في حال تم استخدامه من خلال علامة تجارية سعودية بالتطبيق مع فرصة الحصول على رصيد ٨٩ ريالاً لعشرة فائزين.
ويوفّر التطبيق لعُملائِه مجموعةً كبيرة تجمع العلامات التجارية السعودية من مطاعم ومحلات قهوة والصيدليات وغيرها.
ويعتبر سويفت التطبيق الأسرع نموًّا على المستوى المحلي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث حظيَ مع بداية انطلاقتِه بأكثر من مليون طلب؛ ويأتي ذلك بفضل مرونة استخدامه وسرعة استجابة منسوبيه لتلبية احتياجات العُملاء.
ويأتي ذلك تماشيًّا مع حملة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” #تشجيعهم دعم للوطن لدعم العلامات التجارية السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق سويفت يطلق حملة وطن الھمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.