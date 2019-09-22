الان تتابع جريمة بشعة.. ابن ينحر والده في شرائع مكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365 - ناصر السلمي
باشرت الأجهزة الأمنية بالعاصمة المقدسة صباح اليوم الأحد، حادثة شنيعة وجريمة بشعة وقعت بحي شرائع المجاهدين في مكة المكرمة، بعد أن قام مواطن في العقد الرابع من عمره بنحر والده بسلاح أبيض.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها “الخليج 365”، بأن مركز العمليات الموحد 911 وفي تمام الساعة الخامسة فجرًا، تلقى بلاغ من أحد أقارب المجني عليه يفيد بوقوع عملية قتل تعرض لها أحد الآباء في العقد السادس من العمر على يد أحد أبنائه الذي كان في حالة غير طبيعية.
من جهتها، تمكنت الدوريات الأمنية من إلقاء القبض على الابن الجاني دون أي مقاومة، وسلمت القضية بكاملها لقسم الشرائع لاتخاذ الإجراءات النظامية والعقوبات اللازمة تجاه الجاني.
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