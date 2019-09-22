الان تتابع خادم الحرمين يتلقى برقيات تهنئة من رئيس الإمارات ونائبه وولي عهد أبوظبي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365: تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة. كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – برقيتي تهنئة مماثلتين من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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