شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان تهاني قادة الخليج والعرب بمناسبة اليوم الوطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة من أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقيتي تهنئة مماثلتين من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقيات تهانٍ من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

كما تلقى ولي العهد برقيتي تهنئة مماثلتين من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة من أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وأشاد أمير الكويت بما تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من نهضة تنموية بارزة وإنجازات حضارية شملت مختلف المجالات عززت من المكانة الإقليمية والدولية الرفيعة التي تتبوؤها، سائلاً المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق للمملكة وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

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ونوه بعمق أواصر العلاقات التاريخية الوطيدة والراسخة وعلى عرى الروابط الأخوية التي تجمع القيادتين والشعبين الشقيقين.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي تهنئة مماثلتين من نائب أمير دولة الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، مشيدين بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وبما حققته المملكة من إنجازات تنموية شملت كافة الميادين.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة من أخيه السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وأعرب جلالة السلطان قابوس بن سعيد في برقيته عن تهانيه الخالصة لأخيه خادم الحرمين الشريفين وتمنياته الصادقة له بموفور الصحة والعافية، سائلًا الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي الشقيق من تقدم ورقي وازدهار.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقيتي تهنئة من أخيهما الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثماني للمملكة.

وأشاد هادي في برقيتيه بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لبلاده في مختلف المراحل والظروف، وعلى مختلف المستويات والصعد وفي هذه المرحلة الراهنة، كما كانت كذلك على الدوام من خلال أوجه الدعم المختلفة للشعب اليمني، في إطار قيادتها لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال: وقبل هذا وذاك نعبر عن اعتزازنا للتضحيات الجسيمة التي قدمتها المملكة لليمن أرضاً وإنساناً لتجسيد واحدية الهوية والهدف والمصير المشترك"، معرباً عن موقف بلاده الذي لا يتزحزح كداعم وحليف للمملكة في وجه التحديات والتربصات التي تحاول عبثاً الأيادي الإيرانية وأدواتها المارقة من تعكير صفو واستقرار أمن المملكة.

وأكد الرئيس اليمني مكانة المملكة العربية السعودية وما تمثله من قيمة للعالم العربي والإسلامي من خلال إسهاماتها وأياديها البيضاء تجاه الجميع، معرباً باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أحر التهاني وأطيب التمنيات لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، متمنياً لهما موفور الصحة والسعادة.