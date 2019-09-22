- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن في هذا اليوم.. اعتُمد 23 سبتمبر يوماً وطنياً للمملكة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
نشرت دارة الملك عبدالعزيز نص المرسوم الذي أصدره الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله-، يحدد فيه اليوم الأول من الميزان الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية يوماً وطنياً للمملكة العربية السعودية.
وجاء نص المرسوم بحسب ما نشرته الدارة وفقا لصحيفة «أم القرى» في عددها (2086) للسنة الثانية والأربعين، يوم الجمعة 7 جمادى الأولى من عام 1385هـ، الموافق 3 سبتمبر 1965م، كالتالي:
الرقم م/9
التاريخ 1385/4/24
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة الثامنة من المرسوم الملكي رقم 2716 وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1359هـ
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 294 وتاريخ 1385/4/22
ونظرا لضرورة جعل يوم وطني محدد للمملكة العربية السعودية
نرسم بما هو آت:
أولا/ يكون اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
ثانيا/ على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ ما جاء في مرسومنا هذا.
فيصل بن عبدالعزيز
صور
كانت هذه تفاصيل خبر في هذا اليوم.. اعتُمد 23 سبتمبر يوماً وطنياً للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.