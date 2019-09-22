، شرطة عنيزة تفعّل خطتها لليوم الوطني.. تواجد أمني وانتشار ،

محمد بن مسعود - الدمام - لسلامة سالكي الطريق من المواطنين والمقيمين ولضمان المشاركة

فعّلت شرطة محافظة عنيزة خطتها لليوم الوطني ٨٩ الذي يوافق يوم غدٍ الاثنين؛ وذلك لسلامة سالكي الطريق من المواطنين والمقيمين، ولضمان المشاركة باليوم الوطني دون تسجيل أيّة تجاوزات، وقد بدأت الشرطة بتطبيق الخطة وستكثف جهودها اليوم وغد.

وذلك بعد أن استعدّت منذ وقت مبكر بالعمل على إيجاد خطة محكمة تتمثل بالانتشار الأمني للدوريات والمرور وقوات المهام والواجبات في الطرقات والميادين والمواقع الحيوية ووضع نقاط الفرز والتفتيش الأمني وتوجيه المواطنين لمواقع الاحتفالات وعدم تكدس المركبات وشلّ الحركة المرورية في الشوارع الرئيسية.

كما ركزت الخطة الأمنية على مواقع الاحتفالات فسيكون للتواجد الأمني يداً هناك بالتنظيم وضبط المشهد الأمني.