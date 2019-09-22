، أمانة عسير تسخر 5 آلاف من القوى البشرية في يوم الوطن ،

محمد بن مسعود - الدمام - 747 آلية ومعدة متنوعة لتقديم الخدمات الحيوية

سخرت أمانة منطقة عسير أعمالها وكافة امكاناتها واستعدادتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ89 ، وذلك بهدف إبراز هذه المناسبة وما تحمله من مضامين تعزز اللحمة الوطنية، وتستذكر من خلالها الأجيال قصة كفاح الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله المصلح بأن أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها قد باشرت التجهيزات لهذه المناسبة منذ وقت مبكر بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية .

مشيراً إلى أنه تم تشكيل فريق عمل متخصص للإشراف على التجهيزات والاستعدادات لهذه المناسبة والتنسيق مع الجهات الحكومية المدرجة ضمن روزنامة الفعاليات الموزعة على خارطة مدينة أبها الحضرية.

منبهاً إلى أنه تم التخطيط ورسم الاستراتيجيات منذ وقت مبكر بتوجيه ومتابعة شخصية من قبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، حيث تم إنجاز أعمال تجميل وتحسين الشوارع، واستخدام تقنيات الإضاءة الحديثة على آلاف أعمدة الإنارة الممتدة على كامل الطرق الرئيسة والميادين، ورفع الأعلام الوطنية، وإنارة الجسور ومباني الأمانة بأحدث أنواع عروض الإضاءة التجميلية.

ونوه المصلح إلى أنه انطلاقًا من أهداف الأمانة الرامية إلى خدمة هذا الوطن، وتعزيز وتجسيد المواطنة فقد سخرت الأمانة أكثر من 5 آلاف من القوى البشرية مدعمين بنحو 747 آلية ومعدة متنوعة وذلك لتقديم الخدمات الضرورية والحيوية خلال أيام الاحتفاء باليوم الوطني، إضافة إلى الأعمال التي تم الانتهاء منها والتي شملت تجهيز المواقع العامة وتهيئتها، مثل المنتزهات والحدائق ومواقع الفعاليات، فيما رفعت مستوى الاستعداد والجاهزية للقوى البشرية العاملة والمراقبين، وذلك لتوفير صيانة دورية ومساندة مستمرة على مدار 24 ساعة .

مؤكداً بأن أمانة المنطقة قد حرصت على تجهيز فريق عمل متكامل للإشراف، ومتابعة تجهيزات اليوم الوطني بكافة الاتجاهات بتوجيه، ومتابعة من أمين عسير الدكتور وليد الحميدي لإبراز مناسبة اليوم الوطني بالشكل المأمول.