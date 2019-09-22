محمد بن مسعود - الدمام - "هادي": نعبر عن اعتزازنا للتضحيات الجسيمة التي قدمتها المملكة لليمن تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- برقيتي تهنئة من أخيهما الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثماني للمملكة.

وأشاد في برقيتيه بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لبلاده في مختلف المراحل والظروف، وعلى مختلف المستويات والصعد وفي هذه المرحلة الراهنة، كما كانت كذلك على الدوام من خلال أوجه الدعم المختلفة للشعب اليمني، في إطار قيادتها لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال: "وقبل هذا وذاك نعبر عن اعتزازنا للتضحيات الجسيمة التي قدمتها المملكة لليمن أرضًا وإنسانًا لتجسيد واحدية الهوية والهدف والمصير المشترك"، معربًا عن موقف بلاده الذي لا يتزحزح كداعم وحليف للمملكة في وجه التحديات والتربصات التي تحاول عبثًا الأيادي الإيرانية وأدواتها المارقة من تعكير صفو واستقرار أمن المملكة.

وأكد الرئيس اليمني مكانة المملكة العربية السعودية وما تمثله من قيمة للعالم العربي والإسلامي من خلال إسهاماتها وأياديها البيضاء تجاه الجميع ، معرباً باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أحر التهاني وأطيب التمنيات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، متمنياً لهما موفور الصحة والسعادة.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441 02:23 PM "هادي": نعبر عن اعتزازنا للتضحيات الجسيمة التي قدمتها المملكة لليمن Advertisements القيادة تتلقى برقية تهنئة من الرئيس اليمني بمناسبة اليوم الوطني الـ89 القيادة تتلقى برقية تهنئة من الرئيس اليمني بمناسبة اليوم الوطني الـ89 تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- برقيتي تهنئة من أخيهما الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثماني للمملكة.

وأشاد في برقيتيه بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لبلاده في مختلف المراحل والظروف، وعلى مختلف المستويات والصعد وفي هذه المرحلة الراهنة، كما كانت كذلك على الدوام من خلال أوجه الدعم المختلفة للشعب اليمني، في إطار قيادتها لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال: "وقبل هذا وذاك نعبر عن اعتزازنا للتضحيات الجسيمة التي قدمتها المملكة لليمن أرضًا وإنسانًا لتجسيد واحدية الهوية والهدف والمصير المشترك"، معربًا عن موقف بلاده الذي لا يتزحزح كداعم وحليف للمملكة في وجه التحديات والتربصات التي تحاول عبثًا الأيادي الإيرانية وأدواتها المارقة من تعكير صفو واستقرار أمن المملكة.

وأكد الرئيس اليمني مكانة المملكة العربية السعودية وما تمثله من قيمة للعالم العربي والإسلامي من خلال إسهاماتها وأياديها البيضاء تجاه الجميع ، معرباً باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أحر التهاني وأطيب التمنيات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، متمنياً لهما موفور الصحة والسعادة. الكلمات المفتاحية

، القيادة تتلقى برقية تهنئة من الرئيس اليمني بمناسبة اليوم الوطني الـ89 ،

المصدر : الخليج 365

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