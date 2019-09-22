شهدت ارتفاعا جنونيا.. الكشف عن قيمة تذاكر السفر خارج المملكة في إجازة اليوم الوطني.. وهذه المدينة...

كشف موقع “ويجو” الذي يظهر أسعار شركات الطيران المتجهة إلى المدن المطلوبة عن قيمة تذاكر الطيران التي شهدت ارتفاعا جنونيا وخاصة لأقرب الوجهات السياحية من المملكة، وهي دبي والقاهرة وشرم الشيخ والدار البيضاء وغيرها من الوجهات ذات الطلب المرتفع من قبل السعوديين.

وحسب “سبق” وصلت سعر التذكرة إلى دبي (ذهاب وعودة) في اليوم الوطني إلى 9200 ريال سعودي، حيث أظهر الموقع الإلكتروني وصول أقصى تذكرة بالدرجة السياحية إلى هذا المبلغ، مع وجود أسعار أقل ولكن مع ترانزيت أو مواعيد مختلفة وليلية، لا تناسب كثيراً من الأسر.

و ارتفعت أسعار تذاكر الذهاب والعودة إلى مدينة الدار البيضاء، لما يقارب 5000 ريال، وأيضًا ليس بشكل مباشر حيث سيضطر المسافرون إلى التوقف في محطة ترانزيت حوالي 6 ساعات، حيث انتهت تذاكر الرحلات المباشرة في إجازة اليوم الوطني.

ووصلت أسعار التذاكر إلى البوسنة والهرسك، ومع توجه الكثير إلى هناك، واستبدالها بالسفر إلى تركيا في هذه الفترة، إلى 7000 ريال. كما سجلت أسعار تذاكر شرم الشيخ أرقام قياسية، حيث وصلت إلى ما يلامس 5000 ريال، وهو سعر أقصر الأوقات مع الترانزيت.