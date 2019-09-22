سجن محامٍ بعد تهربه من تنفيذ حكم بسداد مليون و100 ألف ريال

أفادت مصادر أن الأجهزة الأمنية بالرياض أوقفت محامياً وأودعته السجن؛ لصدور حكم تنفيذي ضده بدفع مبلغ مليون و100 ألف ريال. وقالت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، إن توقيف المحامي جاء بعد سنوات من صدور حكم ضده في دعاوى لها علاقة بقضية مساهمات “سوا” الشهيرة.

وأشارت إلى أن المحامي عمل وسيطاً في بعض النزاعات الخاصة بالقضية وقدم ضمانات؛ تسببت في تكبده المبلغ المحكوم به.

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