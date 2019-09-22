الجبير يرد على تحذير إيران من «اندلاع حرب شاملة»: تصريحات خرقاء.. تثير الضحك

رد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، على تصريحات وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، والتي قال فيها: إن بلاده مستعدة لحرب شاملة في حال تمّ توجيه أي هجوم من قِبَل الولايات المتحدة أو السعودية.

وقال الجبير، في تصريحات لقناة «CNBC» الأمريكية ترجمتها «عاجل»: إن «تحذيرات إيران الأخيرة إلى المملكة خرقاء لا معنى لها، وتثير الضحك»، مشيرًا إلى أنها «ليست تلك المرة الأولى التي يصرح فيها وزير خارجية إيران بتصريح أخرق ويثير الضحك بشكل صريح».

وأكّد أهمية دور المجتمع الدولي في وقف ما أسماه «سلوك إيران العدواني»، متهمًا طهران بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة، التي تعدّ هجومًا على العالم بأسره وليس فقط المملكة السعودية، في إشارة إلى الهجمات التي استهدفت منشآت النفط الأكبر في بقيق وخريص باستخدام صواريخ وطائرات بدون طيار.

وتابع وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن إيران تحاول الآن تبرير تلك الهجمات، كما تحاول إيجاد منافذ لخلق انقسامات.

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وبشأن الخطوات التالية للمملكة، شدّد الجبير على أن المملكة السعودية مسؤولة عن أمنها الخاص، لكنه أكد في الوقت نفسه أهمية دور المجتمع الدولي في وقف العدوان الإيراني.

وقال: «حماية الحدود مسؤوليتنا، وحماية شعبنا والبنية التحتية لنا، لكن العالم لديه مسؤولية التأكد من عدم السماح لإيران بالتهرب من العقاب وضمان حرية الملاحة في الخليج والبحر العربي حتى لا تتعرض إمدادات الطاقة العالمية إلى أي اضطراب».

ورأى الجبير أن مساعي بعض الدول للتعامل مع إيران مثل ألمانيا وفرنسا لإطلاق آلية تجارية لتخطي العقوبات الأمريكية ما هي إلا محاولة لاسترضاء طهران لن تنتج إلا عن تعزيز سلوك البلاد العدائي، قائلًا: «إذا اعتقدتم أن التساهل مع إيران سيجعلها أفضل، فإنّ ذلك لم يحدث خلال 40 عامًا ولن يحدث الآن».