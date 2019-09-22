تعليم سراة عبيدة توجِّه قادة المدارس بضرورة حث منسوبيهم لحضور احتفالات اليوم الوطني

وجّهت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير، اليوم الأحد، تنبيهًا عاجلًا لقادة المدارس ومنسوبيها وطلابها وأسرهم؛ بشأن احتفالات اليوم الوطني للمملكة.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن إدارة تعليم سراة عبيدة، اطلعت عليه «عاجل»، تحت عنوان «عاجل جدًا وهام»: «تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، مدير التعليم يُوجِّه قادة المدارس على ضرورة حث منسوبيهم من الطلبة والمعلمين وأسرهم لحضور احتفالات منطقة عسير باليوم الوطني الـ89، اليوم الأحد، بمدينة أبها».

وتوشّح مبنى وزارة التعليم على طريق الملك عبدالله في الرياض بالأعلام الخضراء، كما اكتست جدرانه الخارجية بالألوان الخضراء المضيئة، فيما ازدانت الممرات الداخلية المؤدية للبهو الرئيسي باللافتات حاملة عبارات الانتماء للوطن والولاء لقيادته، وذلك ضمن احتفالية تنظمها وزارة التعليم مساء غدٍ الإثنين؛ بمناسبة اليوم الوطني الذي تحتفل به المملكة تحت شعار «همة حتى القمة»، برعاية أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

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وأتمت وزارة التعليم استعداداتها المبكرة للاحتفاء بهذه المناسبة على مرحلتين، تنطلق الأولى على مستوى جهاز الوزارة بإقامة حفل خطابي وفعاليات تتضمَّن معرض صور بعنوان (رؤية وطن)، وإقامة حائط إلكتروني خارجي للزوّار، فيما تنطلق المرحلة الثانية من الاحتفال بعد غدٍ الثلاثاء على مستوى جميع إدارات التعليم بعد عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعدهم الدراسية.

وتتضمَّن الخطة التنفيذية لبرنامج اليوم الوطني في إدارات التعليم، تنفيذ برامج متنوعة في المدارس وأندية الحي ومقرات إدارات التعليم، إضافة إلى تفعيل الطابور الصباحي والإذاعة المدرسية للحديث عن المناسبة.

كما ستشتمل أنشطة اليوم الوطني على كتابة «مشاعر ولاء» على الحائط الإلكتروني المُعد لذلك، وتكريم أبناء الشهداء، وحديث للأجداد والجدات و«وطني في عيون أجدادي»، ومشاركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي «أغرّد لوطني»، ورسالة إلى جندي على الحدود، ومقالات وطنية بعنوان «قلمي يفخر بمنجزات وطني»، وبرامج توعوية عن مخاطر تداول مقاطع الاستهداف المعادي تحت شعار «كن حذرًا».