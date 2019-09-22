أمير عسير يُكرِّم 72 من أسر الشهداء والمصابين

بتوجيهات عليا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وضمن احتفالية المنطقة باليوم الوطني، استقبل أمير عسير الأمير تركي بن طلال، أسر الشهداء والمصابين.

وقال بيانٌ صادرٌ عن إمارة عسير، اطلعت عليه «عاجل»، إنّ الأمير تركي سلَّم 72 مواطنًا من أسر المصابين والشهداء مِنَحهم الملكية.

وأضاف أمير المنطقة، حسب البيان: «وجهني قائد البلاد أن يُقام هذا اليوم حفل أسر الشهداء وأسر الأبطال والمحاربين القدامى والرواد، وأن يكونوا هم ضيوف شرفه، وقررنا تسليم المنح ضمن احتفالية هذا اليوم العظيم؛ احتفاءً وتقديرًا لبطولات رجالنا البواسل والشهداء الأبطال، الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن وشعبه ومقدساته».

وكان عددٌ من مسؤولي منطقة عسير، قد رفعوا التهاني والتبريكات للقيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، مؤكّدين أنَّ هذه المناسبة عزيزة على كل مواطن ومواطنة على هذه الأرض المباركة، وفرصة كبيرة لاستذكار جهود المؤسس الراحل الملك عبدالعزيز (رحمه الله)، في توحيد المملكة تحت راية «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، وإطلاق مسيرة البناء والتنمية في شتى المجالات.

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من جانب آخر، كشفت إدارة مرور عسير عن استعداداتها لتسهيل الحركة المرورية، وحركة التنقل وسط مدينة أبها، وطرق الوصول إلى مواقع الفعاليات المخصصة للاحتفال باليوم الوطني.

واتخذت إدارة مرور عسير العديد من الإجراءات الأمنية والمرورية؛ حيث خصَّصت خمسة طرق رئيسية، هي طريق الملك عبدالعزيز، وطريق الملك فهد، وطريق السودة، وطريق الطائف، وطريق الملك عبدالله، وطريقين مفردين هما، طريق بني مازم، وطريق بني مالك، بالإضافة إلى طريق آخر مزدوج هو طريق آل يوسف، وذلك لاستقبال السيارات القادمة إلى أبها وتحويلها لنقاط التجمع.

كما خصَّصت أربعة طرق داخلية رئيسية، شملت طريق الإمام محمد بن سعود- القابل، وطريق اليمانية نهران- دوار التحفيظ، وطريق المدينة، وطريق الوردتين؛ لتكون طرقًا ناقلة للحركة، ومؤدية لمواقع الفعاليات الواقعة على طريق الحزام الشمالي والغربي بحي الضباب.