الزعاق: اليوم أول الخريف.. أسبوع من تساوي الليل والنهار

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن اليوم الأحد، هو أول أيام الخريف في النصف الشمالي، وأول أيام الربيع في الصنف الجنوبي من الكرة الأرضية.

وعبر صفحته الرسيمة على «تويتر»، قال الزعاق: اليوم.. يتساوى الليل والنهار على خط الاستواء، وعندنا (المملكة) يتساوى الليل والنهار في يوم الجمعة 28 محرم الموافق 27 سبتمبر وحصة كل منها 12 ساعة.

وأضاف: سنعيش التساوي طوال الأسبوع القادم، ثم يبدأ الليل يزيد على حساب النهار، لافتًا إلى أن اليوم الأحد هو أول أيام الخريف في النصف الشمالي، وأول الربيع في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

من ناحيتها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية، في تقريرها عن طقس اليوم الأحد، تدنيًا في الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق «الشرقية، وحائل، والقصيم، والرياض، والجوف، والحدود الشمالية».

Advertisements

وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئيًّا على جنوب المملكة وغربها، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات «جازان، وعسير، ومنطقة مكة المكرمة».

وأضافت الهيئة أن الضباب سيتكون خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المملكة الغربية والشرقية. ووفق «هيئة الأرصاد»، تُسجل الأحساء أعلى درجات الحرارة بـ43 درجة، فيما ستكون أدنى درجات الحرارة من نصيب أبها بـ16 درجة.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد: إن حركة رياحه السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع موجه مترًا إلى مترين، وحالته متوسط الموج إلى مائج، أما الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أنَّ حركة رياحه السطحية ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10-32 كم/ساعة، وارتفاع موجه نصف المتر إلى متر ونصف، وحالته خفيف الموج إلى متوسط.