«الغرفة التجارية» بالرس تنظم فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الرسّ، حزمةً من الفعاليات الوطنية، التي انطلقت أول أمس الجمعة وتستمر حتى غدٍ الاثنين، وذلك احتفاءً باليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

الفعاليات التي يحتضنها مركز «الأمير سلطان الحضاري» بالرس تضمنت مسرحًا للطفل، وجوائز يومية، ومعرض «صناع المجد»، إضافة إلى تخصيص أركان للضيافة؛ حيث تُقدَّم للزوار القهوة والتمر، كما تتضمن الفعاليات معرضًا يضم صورًا ومعلومات عن شهداء الواجب بالحد الجنوبي، الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن ومقدساته.

وتشمل الفعاليات كذلك، أركانًا للأسر المنتجة وعربات الطعام المتنقلة، التي يعمل فيها شباب وفتيات من أبناء الوطن، ومعرضًا للحرفيين بأكثر من 20 حرفة، وسط مشاركة من الفنون الشعبية، إلى جانب ركن التعليم، وركن لعرض الحلويات، وكذلك معرض تعليمي فني، وقسم الإعلام، ومعرض للتعليم الجامعي، ومشاركة من أندية الحي، وركن التمور. وقد تم تخصيص جانب لعرض التصوير والنحت والفن والرسم، إلى جانب عروض النافورة التفاعلية على نغمات الأناشيد الوطنية، وديوانية الوطن، ومشاركة من فرع الرس للأحوال المدنية؛ لتقديم خدمات عديدة لزوار الفعاليات من المواطنين.

وتهدف الفعاليات المتنوعة إلى إيجاد جو تفاعلي، يستهدف ترسيخ مفهوم الحفاظ على أمن وأمان الوطن والسعي إلى ما يدفع التنمية والتطوير، وغرس قيم الشعور بنعمة المواطنة والولاء والفرح في نفوس المواطنين والمقيمين على أرض الوطن، وكذلك استحضار جهود الملك المؤسّس بتوحيد أرجاء المملكة تحت راية «لا إله إلا الله»، والنهضة التنموية التي حققها أبناؤه البررة من بعده في أرجاء المملكة كافة، والاعتزاز بمنجزات الوطن التنموية والحضارية.