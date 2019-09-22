الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز يُشيد بحكمة السياسة السعودية في المتغيّرات المتسارعة بالمنطقة

رفع المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، والشعب السعودي النبيل؛ بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير عبدالإله قوله بهذه المناسبة: «نحتفل اليوم بيومنا الوطني، في ظل قيادة رشيدة تسير في طريق الخير والنماء للوطن والمواطن، مقرونة بالحكمة والحزم والعزم لنصرة القضايا العربية والإسلامية، من منطلق واجبها العربي والإسلامي، وقد أثبتت السياسة السعودية حكمتها وسدادها وحزمها، في ظل متغيّرات متسارعة تشهدها المنطقة».

وأضاف: «في هذا اليوم التاريخي، الذي توحّدت فيه هذه البلاد المباركة على يد المغفور له (بإذن الله) جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن (رحمه الله)، بدأت ملاحم البناء والرخاء، واكتملت ثوابت القيادة والريادة، وتوطدت معاني التنمية الشاملة للدولة السعودية».

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وتابع: «نحتفل قيادة وشعبًا بهذه المناسبة العظيمة في يوم الوطن الـ89، الذي يصادف الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام؛ لنقف شاهدين على صروح البناء، ومتعاهدين على طموح النماء، متذكرين تاريخ التأسيس وملاحم المجد، التي وصل بها وطننا إلى مصاف الدول المتقدمة في العالم».

واستطرد: «منذ 89 عامًا والإنجازات تملأ سجلات الشرف، والإضاءات تنير دروب التشريف، وعهدًا وراء عهد، وأبناء المؤسس البررة الذين حملوا لواء القيادة من بعده، يصنعون الأمجاد بنتائج السداد في كل محافل النماء والانتماء في خدمة الإسلام والمسلمين، وفي صناعة التنمية».

وفي ختام كلمته، سأل المولى جلت قدرته، بأن يعيد هذه المناسبة والوطن وولاة أمره بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وشعبه يرفل بالأمن والأمان، رافعين هاماتنا بعزة هذا الوطن المجيد.