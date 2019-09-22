رئيس الإمارات يهنئ خادم الحرمين بمناسبة اليوم الوطني

بعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، برقيات تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

جاء ذلك حسبما أوردته وكالة الأنباء الرسمية «وام»، اليوم الأحد، التي قالت إنّ الشيخ خليفة والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد بعثوا أيضًا برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بهذه المناسبة الغالية.

وقال محمد بن زايد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تهانينا الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي الشقيق باليوم الوطني 89.. يومكم هو يومنا، وفرحكم فرحنا، وإنجازاتكم فخر لنا، يجمعنا رباط وثيق لا تنفك عراه من الأخوة والمحبة والمصير المشترك ..حفظ الله المملكة وأدام عزها ومنعتها».

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وأضاف: «علاقاتنا التاريخية متجذرة وشراكتنا الاستراتيجية عميقة ورؤيتنا موحدة حول التحديات الحالية والمستقبلية .. ننطلق من حتمية الوقوف معا في صف واحد لحماية أمن واستقرار المنطقة ومواجهة المخاطر والتهديدات التي تحيط بها .. عازمون على تعزيز تضامننا وتكاملنا لخير بلدينا والمنطقة».

كما بعث الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، أعرب فيها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة الوطنية، مشيدًا بما حقَّقته المملكة من إنجازات حضارية شملت مختلف الميادين، متمنيًا لخادم الحرمين موفور الصحة والعافية وللمملكة وشعبها دوام الرفعة والتقدم والازدهار.

كما بعث الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين وسمو ولي العهد.