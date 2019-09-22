السفارة في كوريا الجنوبية تحذر من «إعصار تاباه»

دعت السفارة السعودية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، لتوخي الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلامة نظرًا للتحذيرات الرسمية من إعصار تاباه.

وقالت السفارة في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»: «نظرًا للتحذيرات الرسمية من إعصار Tapah الذي يمر بالمناطق الساحلية الشرقية والجنوبية الكورية، تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين اتخاذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلامة، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل على 821089626999+ متمنية السلامة للجميع».

وأمس السبت، ضرب إعصارٌ قوي جزر أوكيناوا في جنوب اليابان، وأدَّى إلى إصابة 18 شخصًا، وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 15 ألف منزل وإرجاء مئات الرحلات الجوية.

وأكَّد مكتب الأرصاد الجوية في اليابان أنَّ الإعصار «تاباه» يتّجه مصحوبًا برياحٍ عاتيةٍ تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومترًا في الساعة شمالاً ويتوقع أن يواصل تقدمه عبر البحر الذي يفصل بين كوريا الجنوبية وغرب اليابان.

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وحذَّر مكتب الأرصاد من هطول أمطار غزيرة وحصول فيضانات ومد بحري كبير، فيما أصدرت سلطات أوكيناوا أوامر إخلاء شملت نحو 334 ألف شخص.

ومساء أمس، أعلنت شركة الكهرباء في أوكيناوا أنَّ التيار عاد إلى نحو 7800 منزل، بينما لا يزال مقطوعًا عن نحو 9200 منزل، وأعلنت في وقت سابق أن الانقطاع يطول 17 ألف منزل.

ويأتي «تاباه» في أعقاب الإعصار فاكساي الذي ضرب طوكيو في وقت سابق من سبتمبر الجاري، مصحوبًا برياح عنيفة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي واضطراب حركة الملاحة الجوية وعرقلة الاستعدادات لنهائيات كأس العالم للركبي.

وتسبَّب «فاكساي» في انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من أسبوع عن عشرات الآلاف من سكان ضواحي طوكيو.